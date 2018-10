Por considerar que la hegemonía política sobre los gobernadores ha quedado clara, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador terminó su “gira de agradecimiento” y atenderá tareas de política legislativa y administrativa.

Apurará a sus legisladores para aprobar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual contiene el diseño de la estructura con que gobernará seis años.

Al presidente electo y a su equipo ya les apremia el tiempo, saben que ya no pueden entretenerse en fuegos fatuos, porque dentro de cinco semanas y media los problemas de la República serán todos suyos. Cinco semanas, cinco. Primera llamada.

Reforma educativa: lenta demolición

El designado secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, ratifica que se eliminará la reforma educativa, compromiso de campaña del presidente electo, para lo cual se trabaja ya en lo que será la política educativa y su estructura del próximo sexenio.

Algunos dan a sus palabras una interpretación que no podrá reflejarse en la realidad. Derogarla no será sencillo, será tarea ardua y sistemática, pues para hacerla, además de cambios legales, se hicieron cambios constitucionales, los cuales habrá que desmontar.

Quienes creen que se puede demoler la Reforma Educativa como si se demuele un edificio se equivocan, recuerden que hasta las demoliciones de los edificios llevan tiempo, a menos que los dinamiten. El problema es que las reformas constitucionales no pueden dinamitarse. ¿O sí?

PRI: ¿misión imposible, su sobrevivencia?

La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aunque reconoce que el golpe electoral del pasado 1 de julio fue demoledor, calcula que su partido será capaz de sobrevivir al frío del destierro siberiano a que lo condenó el peor resultado electoral de su historia.

Es posible, porque, aunque en las democracias ninguna derrota es para siempre, también es que parece difícil remontar las dificultades que presenta desde ahora un régimen que asemeja replicar al viejo PRI hegemónico.

Ella es optimista, pero para verificar que su partido sobrevive a la orfandad, antes habrá de asegurarse que los sobrevivientes del naufragio electoral no se hacen pedazos entre sí y, de paso, al PRI.

NOTAS EN REMOLINO

En la Cumbre de Negocios de Guadalajara, donde hubo duras críticas al gobierno peñista, el empresario Miguel Alemán Velasco tuvo la decencia de reconocer que el presidente Enrique Peña Nieto ha respetado todas las libertades, lo cual no es cosa menor... La nutrida delegación del próximo gobierno que viajó a Canadá, encabezada por el designado canciller Marcelo Ebrard, hará bien en mantener los ojos bien abiertos, pues los canadienses, a veces, dicen, como John Foster Dulles, no tenemos amigos, sólo intereses... Por cierto, tanto el gobierno que termina como el que llegará parecen estar de acuerdo en exigir a Washington que, si no se anulan los aranceles al acero, podrían no firmar el acuerdo comercial, versión 2 del TLCAN... Por supuesto que la definición hecha por el presidente de la CIDH, el mexicano Eduardo Ferrer McGregor, sobre el equilibrio entre políticas migratorias humanas y seguridad, pese a todo, en realidad es apenas una aspiración, magnífica, pero aspiración al fin... No podrá la Cámara de Diputados dar trámite a la solicitud de desafuero del legislador morenista Cipriano Charrez, pues no existe aún subcomisión de examen previo, ni está plenamente integrada la Comisión Instructora. Capaz que le apuestan a la desmemoria...