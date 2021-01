NEW HAVEN - En su discurso de victoria en noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió cruzar el pasillo, trabajar con los republicanos y unir al país. Dos meses después, el presidente saliente Donald Trump todavía no ha cedido, y algunos de sus leales, según se informa, planean votar en contra del recuento de votos del Colegio Electoral esta semana. El esfuerzo no evitará que Biden sea investido este mes, pero demuestra cuán polarizado está Estados Unidos y la amenaza que esto representa para la democracia estadounidense.

Sin duda, la Constitución de los Estados Unidos ha demostrado ser resistente durante los últimos cuatro años. Desde las elecciones presidenciales de hace dos meses, Trump y sus aliados republicanos han presentado más de 50 demandas impugnando los resultados. Los han perdido a todos, incluso con la Corte Suprema, que Trump ha llenado de jueces de derecha, fallando en su contra.

No obstante, los extremos a los que los leales a Trump han estado dispuestos a llegar por él, junto con el apoyo que todavía disfruta entre los votantes, plantean serias dudas sobre el estado de la sociedad estadounidense. Después de todo, la polarización en Estados Unidos hoy en día no está alimentada por el desacuerdo sobre, digamos, qué políticas fiscales harían más bien para los estadounidenses y su economía. Estos debates son el alma de la política democrática. Pero parecen haber sido abandonados en favor de disputas sobre la realidad misma, con consecuencias mortales.

Considere la pandemia de Covid-19. Desde el principio, Trump restó importancia a la gravedad del coronavirus, a pesar de saberlo mejor. Además, ha respaldado repetidamente tratamientos no probados, mientras se niega a respaldar el uso obligatorio de medidas preventivas probadas, como el uso de mascarillas. Más de 350,000 estadounidenses han muerto.

Sin embargo, muchos de los partidarios de Trump siguen siendo tan leales como siempre. Más de 74 millones de estadounidenses votaron por Trump en noviembre, en comparación con 81 millones por Biden. Y, aunque Trump y sus aliados no han presentado evidencia de fraude electoral, solo una cuarta parte de los republicanos dicen que confían en los resultados de la votación reciente.

Sin embargo, esto no debería ser particularmente sorprendente. Desde afirmar que la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 lo "exoneró completa y totalmente" hasta afirmar que las restricciones de conservación de agua obligan a las personas a descargar sus inodoros de 10 a 15 veces en lugar de una vez, la estrategia de Trump a lo largo de su carrera política ha sido simplemente inventar cosas. Los republicanos han hecho eco de sus mentiras de buena gana, y los medios conservadores las han amplificado y construido sobre ellas.

Durante los últimos cuatro años, ese trabajo ha recaído principalmente en Fox News, la animadora y el megáfono número uno de Trump. Más recientemente, sin embargo, Trump ha arremetido contra la cadena, que cree que no ha sido lo suficientemente leal en su cobertura electoral, y ha acogido medios aún más extremos, como Newsmax y One America News Network.

Tales aliados de los medios podrían allanar el camino para un regreso político. Trump ya ha discutido postularse para presidente nuevamente en 2024, y se especula sobre las ambiciones políticas de su hija Ivanka Trump. Pero no tiene por qué ser un Trump que asuma el manto del populismo, el nacionalismo y el autoritarismo de derecha en Estados Unidos; también podría surgir una figura ajena a la familia para desempeñar este papel, posiblemente con mucha más destreza que Trump.

La mejor forma de mitigar este riesgo es cerrar la brecha cognitiva que está distorsionando el discurso político estadounidense, devolviendo a los estadounidenses a una realidad compartida. La pregunta es cómo. Después de todo, muchos medios de comunicación existentes, incluidos periódicos heredados como The Washington Post y The New York Times, así como las principales cadenas de televisión estadounidenses como CNN, ya ofrecen periodismo basado en hechos y basado en datos. Muchos simplemente no escuchan.

En cambio, Trump y sus partidarios condenan a los "principales medios de comunicación" por impulsar una "agenda liberal", que incluye, por ejemplo, reconocer y exponer la injusticia racial y otras formas de discriminación. Pero este enfoque es tan radical como la democracia misma y ha contribuido significativamente al progreso social estadounidense, particularmente desde el movimiento de derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960.

Aun así, una parte significativa de las personas, especialmente aquellas que se benefician de sistemas sesgados, se resistirán al progreso social, independientemente de cuán sólidos sean los argumentos a favor de los medios. Y abrazarán a líderes políticos y fuentes de noticias que brinden una realidad alternativa en la que su posición sea racionalizada, defendida y compartida.

Este no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. En Japón, el progreso hacia la igualdad de género ha sido lento, a pesar de los beneficios obvios de aumentar la participación femenina en la fuerza laboral en medio del rápido envejecimiento de la población. Hace casi ocho años, el entonces primer ministro Shinzo Abe formuló políticas destinadas a cosechar esos beneficios, denominados "womenomics", un pilar de su estrategia "Abenomics" para la revitalización económica. Pero Japón todavía tiene un largo camino por recorrer, debido en gran parte a la resistencia social.

Superar tal resistencia al progreso, en Estados Unidos, Japón y otros lugares, requerirá no solo información, sino persuasión. La comunicación debe ser minuciosa, no amenazante y estar orientada a las personas, con el objetivo no de decirles a las personas que están equivocadas, sino de influir en cómo perciben el problema.

Biden no puede hacer esto solo. Debe ser un esfuerzo bipartidista, dirigido por los líderes políticos más importantes de Estados Unidos. Afortunadamente, el último paquete de ayuda de Covid-19, que fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista a pesar de las objeciones de Trump, ofrece motivos para la esperanza de que esto sea posible. Queda por ver si tales compromisos continuarán en la presidencia de Biden.

Los republicanos y los demócratas nunca estarán de acuerdo en todo, y tampoco deberían hacerlo: una democracia vibrante depende de un debate animado. Pero deberían estar de acuerdo con los hechos empíricos. Solo entonces podrán diseñar políticas de buena fe, encontrar compromisos ampliamente beneficiosos y proteger la democracia estadounidense de los aspirantes a autoritarios deseosos de explotar la división cognitiva de los estadounidenses.

*El autor es profesor emérito de la Universidad de Yale, fue asesor especial del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.