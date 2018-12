Mañana, anunciaron, se reunirán los diputados con el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle a conocer los lineamientos finales para el Presupuesto de Egresos del 2019 que será anunciado el próximo sábado.

Se supone que en dicha reunión le ratificarán al primer mandatario su voluntad de aprobar un presupuesto que se apegue a los criterios de austeridad que, dicen, son voluntad de quienes votaron por Morena el 1 de julio.

Por supuesto, no se trata de conocer la “línea” a seguir, pero sí convendría que en ese diálogo se determinaran los límites de la austeridad, porque ésta puede llegar a restarle eficiencia al ejercicio de gobierno. Y, sin eficiencia, todo será más difícil.

Mal rumbo de la disputa política

Ayer fueron cercadas las oficinas del Partido Acción Nacional en la Colonia del Valle por algunas organizaciones afines a connotados personajes de Morena, algunos de los cuales son miembros del Poder Legislativo y otros del gobierno de CDMX.

Le reprocharon al CEN del PAN que exprese públicamente sus desacuerdos con el gobierno de la República y que impugna hasta legalmente las acciones que, según las organizaciones “populares”, son en beneficio del pueblo.

Mal rumbo sería que las disputas políticas se tradujeran en manifestaciones callejeras, pues México tiene instituciones de toda índole en las cuales se pueden dirimir las diferencias políticas, evitando las confrontaciones callejeras.

¿Cómo será el Servicio Exterior?

Muchos confían en que al hacerse público el Presupuesto de Egresos para el año próximo se disipe la incertidumbre entre el personal del Servicio Exterior Mexicano, a quienes se les exigirá mucho más que antes.

Se pedirá al personal de los consulados y embajadas que se conviertan en agencias defensoras de los derechos de los migrantes mexicanos, sin considerar que tal tarea exigirá contratar abogados, los cuales obviamente cobran en dólares sus honorarios.

Además se les exigirá que, además de sus tareas regulares, se dediquen a promover el turismo y el comercio internacional mexicano. Todo, claro, ganando menos y con el riesgo de que nuestro personal diplomático pase vergüenzas por las carencias.

NOTAS EN REMOLINO

A veces los políticos actúan como si el resto de los mortales fuéramos ingenuos. Desde Martí Batres, Pablo Gómez y Mario Delgado ahora alegan que no hay pleito con el Poder Judicial, que su pleito es con los partidos políticos que impugnaron la ley de remuneraciones... Hoy se efectuó en Palacio Nacional una reunión en la cual, dicen, se afinaron los detalles para que el próximo domingo anuncien el arranque del proyecto del Tren Maya... Este lunes, en la mañanera de Palacio se dijo que en el primer trimestre se harán las licitaciones para las compras consolidadas de medicamentos para el sector salud. ¿Eso significa que no se hicieron en octubre y noviembre? Si no se hicieron, ¿a quién culparán por la escasez de medicamentos?... En Marrakech, anunció el canciller Marcelo Ebrard que México invertirá 30,000 millones de pesos para el desarrollo en Centroamérica, lo cual significa que Trump no hizo caso de la carta que le enviaron... Una pregunta intrigante, ¿alguien sabe si todavía existe el sistema nacional anticorrupción? Porque no figura en ninguno de los planes y declaraciones del nuevo gobierno... A propósito de transparencia. Dice la ley que los funcionarios tienen 60 días naturales, a partir de que toman posesión, para presentar sus declaraciones patrimoniales...