Presidente, ¿nos olvidamos del debido proceso?

A uno le gustaría suponer que la inercia de la narrativa mañanera hizo al presidente López Obrador anteponer su personal concepto de justicia sobre el derecho constitucional al debido proceso y no la expresión de íntima convicción personal.

Entendible, pero inaceptable que se irrite porque por el avance inexorable del sexenio ya divisa el fin del mandato y desespera descubrir que tiene el control del Gobierno de la República no del tiempo ni de la realidad.

Angustia la señal enviada al oficialismo, pues sin respeto al marco jurídico del debido proceso construido por muchos y por tanto tiempo, todos estaríamos indefensos ante los abusos y arbitrariedades del Poder. ¿A dónde vamos?

Desencuentro entre Claudia y Adán Augusto

Hace días, en Tabasco, 28 de los 60 consejeros morenistas, afines a Javier May, director de Fonatur y algunos funcionarios estatales estuvieron en una comida en la cual respaldaron a la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.

A principios de esta semana los funcionarios estatales fueron informados de que el Gobierno de Tabasco ya no necesitaba de sus servicios, lo cual se interpretó como que en Tabasco sólo vale una corcholata, la del exgobernador Adán Augusto López.

Aunque el gobernador Carlos Manuel Merino dijo que los ceses eran coincidencia, pues ya estaban programados y pidió “no hacer una novela” de las destituciones, la doctora Sheinbaum reclamó, educadamente, pero reclamó.

Inflación, alto precio de querer ser distintos

En este espacio se ha sostenido la premisa de que el plan antinflacionario anunciado en mayo por el Gobierno Federal sería insuficiente para contener el alza de los precios que ya parecía imparable y por ignorar experiencias del pasado.

Se anunció que la inflación llegó a 8.62%, pero también que la de los productos de la canasta alimentaria fue de más de 13%, pero no se habla de más medidas para paliar los efectos en las economías familiares.

Mal haría el Gobierno en apostarle a que se refleje aquí la aparente baja de la inflación estadounidense, porque, como se advirtió, aún allá creen que volverá a ser como antes hasta el primer trimestre de 2024, a dos meses de nuestra elección.

Notas en remolino

Alguien de la Suprema Corte debe explicarle al Ejecutivo federal que eliminar la prisión preventiva oficiosa no la cancela y sobre todo que originalmente eran 19 delitos a los que se les aplicaban y que, especialmente este sexenio, ahora son 45, lo cual es un despropósito... Para que sigan los programas sociales el próximo sexenio, dijo Ricardo Monreal, debe considerarse una reforma fiscal... Ya es oficial la existencia de LitioMx. Sólo falta saber qué presupuesto se le asigna y contratar personal... A la creciente violencia en Guerrero debería la gobernadora Evelyn Salgado en exigirle a don Félix Salgado su apoyo, porque al paso que va no falta mucho para que Chilpancingo pierda el control del Estado... Es tal la soberbia de los iluminados por la bendita superioridad moral que vale recordar lo escrito por H. G. Wells, el autor de la Guerra de los Mundos: “la indignación moral no es más que envidia con aureola” ...