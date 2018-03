Rechazó, oootra vez, el titular de Relaciones Exteriores Luis Videgaray que México pague el costo del muro fronterizo que pretende construir el Presidente Electo de Estados Unidos Donald Trump.

Ratificó que sería una grave violación a la soberanía la pretensión de que México pagara una obra de infraestructura en territorio norteamericano, con lo cual fijó un límite al diálogo con el nuevo gobierno de Washington.

De paso, el canciller Videgaray fue contundente al afirmar que no será candidato presidencial, que no quiere ser Presidente de México. Uno menos, comentaron en algunos despachos.

¿Austeridad por consenso? Sean serios

Aunque tengan una explicable carga política, por aquello que, como le dijo a López Dóriga el doctor Daniel Sovatto, en México ya está en marcha la elección presidencial, exageran en sus exigencias.

Por supuesto que se justifica el descontento que provoca el ejercicio del gasto pública, en el cual, según muchos, hay derroches que deberían controlarse, para que la carga de la austeridad sea compartida.

Sin embargo, no deja de ser una ocurrencia la propuesta que tantos hacen de que los ajustes sean consensuados. ¿Desde cuándo y en qué país creen que se logrará consenso social para los programas de austeridad?

Gasolina escasea ya en Baja California

El movimiento de protesta contra las alzas de combustible empieza a alcanzar niveles inaceptables en Baja California Sur, pues ya se refleja en una grave escasez de gasolinas y diésel para la actividad económica de la entidad.

En aquella entidad los bloqueos a la distribución de combustibles han sido particularmente agresivos, lo cual viene a quitarle rasgos de movimiento ciudadano y empieza a parecerse cada día más a un movimiento político.

Quizá ha llegado la hora para que las autoridades, las federales y la estatal, expongan a quienes patrocinan ese movimiento, antes que en este tiempo difícil la economía bajacaliforniana sufra un quebranto irreparable.

NOTAS EN REMOLINO

Ya aclaró la Coparmex que esta vez no es la primera vez que ese sindicato patronal no firma un pacto económico político. Recordaron que hace casi 20 años se negaron a firmar aquel pacto que promovió Ernesto Zedillo... Por cierto, llama la atención que en sus propuestas la Coparmex sugiera la desaparición de los comedores comunitarios, columna vertebral de la cruzada contra el hambre... Hasta la CCE habla de quitarle el IPS a los combustibles utilizados por el transporte de carga. No escucharon al extitular del SAT Aristóteles Núñez, quien recordó que los transportistas de carga pueden deducir de su pago de ISR el monto del impuesto a los combustibles... Hay que ir a todas. Legisladores de Morena le pidieron al jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera cancelar las fotomultas. ¿No sería mejor una campaña para que todos respetemos el reglamento de tránsito y nos ahorremos tener que pagar multas? Conste, es pregunta... La PGR de Raúl Cervantes entregó al gobierno de Veracruz un cheque por 172 millones de pesos, recuperados de lo que desvió el ex gobernador Javier Duarte... Sentenciado a seis años de cárcel o pagar 13 millones de pesos, el ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat anuncia que apelará la sentencia...