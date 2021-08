El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por votación mayoritaria asestó un primer y contundente golpe al incipiente proceso de competencia en la industria de las telecomunicaciones en México.

Para los operadores en el mercado, se trata del principio del desmantelamiento de la regulación asimétrica de América Móvil.

La libertad tarifaria, aprobada por mayoría en el IFT -dicen- va en detrimento de la competencia y a favor de América Móvil. Para la empresa preponderante, no obstante el beneficio que le representa, expresó que la medida es insuficiente. Y pide un proceso acelerado de eliminación de subsidios asimétricos a sus competidores.

Asimetría, principio del fin

La libertad tarifaria que le concedió el órgano regulador a América Móvil, además del fuerte golpe inicial a sus competidores -aseguran estos-, tiene un impacto potencial más grave porque sienta un precedente para continuar con la eliminación de las medidas asimétricas que buscan disponer un terreno parejo para todos los jugadores en el mercado.

Además de que la decisión del IFT -dicen- contraviene a la Constitución, la ley sectorial, y es contraria a los compromisos contraídos en el T-MEC.

Lo más probable es que se registre una lluvia de amparos de los operadores competidores del preponderante. Sin embargo, la eliminación de la medida asimétrica es un daño irreversible a la competencia.

¿Por qué? Por dos razones: 1.-En el ámbito de las telecomunicaciones, no pueden ser suspendidas las resoluciones gubernamentales, vía los amparos, y 2.- Aunque al final del proceso jurídico, en dos años o más se declare inconstitucional, el perjuicio ya se habrá registrado.

Controvertida decisión

Tal y como lo anticiparon la mayoría de los operadores de la industria, el IFT decidió conceder libertad tarifaria -en la provisión del servicio mayorista de desagregación de la red local- en 52 municipios de México a América Móvil, considerada como el Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones (AEP-T).

La libertad tarifaria implica que las empresas de América Móvil: Telmex, Telcel, y Telnor podrán establecer y aplicar sus propias tarifas en servicios de banda ancha.

Quiere decir también que para el órgano regulador de las telecomunicaciones y de la competencia en ese sector, América Móvil ya no es un Agente Económico Preponderante en esas jurisdicciones.

Previamente la tarifa la venía regulando el IFT con base en un modelo de costos. Ahora la compañía podrá determinarlas y someterlas a la autorización del órgano regulador.

Cuevas, las razones

Para el presidente interino del IFT, Adolfo Cuevas, se trata de una de las más de 100 medidas asimétricas que se aplican a América Móvil y asegura que esta empresa no podrá “estrangular” a sus competidores con políticas tarifarias. El funcionario explica que se mantuvo un fuerte candado: la subsistencia del resto de las medidas asimétricas.

Además, América Móvil estará sujeto a un test de replicabilidad, previo al cobro, a sus clientes.

No habrá efecto contrario a la competencia, asegura Cuevas, al referir que se modificó una “subespecie” de la desagregación del bucle porque “nos dimos cuenta que hay aspectos de la regulación asimétrica que no están siendo útiles en tanto no son eficaces y no cumplen un propósito valioso para la competencia y solo son una carga para el sector, para Telmex y sus competidores y para el IFT”.

El golpe

La Canieti advierte que la libertad tarifaria al AEPT eliminará la asimetría en la mitad de los accesos de banda ancha fija, que representan la mitad de los ingresos del mercado fijo.

Este mercado fijo representa, en términos de pesos y centavos, un valor económico potencial de poco más de 100,000 millones de pesos.

Para esa organización, el IFT decidió desregular y conceder la libertad tarifaria sin demostrar la existencia de competencia efectiva ni verificar que el AEPT ha cumplido con sus obligaciones, retrocediendo los avances para lograr competencia efectiva en el mercado mexicano.

Operadores, analistas y expertos coinciden, es el principio del fin de la preponderancia del agente económico dominante.

