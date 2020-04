Bien, pero falta. No todo son micro y pequeñas, las medianas y grandes empresas, aunque representan 15% de las empresas en México, la realidad es que aportan 85% de la economía, y hace un despliegue de la cadena productiva, la mano de obra y de la producción indirecta.

No se puede pensar que la caída económica o empleo se sostendrá sólo apoyando a las mipymes, ¿que son las primeras que necesitaban ayuda urgente? Claro, pero todavía falta por hacer.

Ojalá que el retraso no cueste caro. No es cosa de inventar el hilo negro, sino de pensar cómo se quiere proyectar la reactivación de la economía nacional. Está bien, y lo principal es la salud, pero ¿y todo lo que se avecina? Desempleo, delincuencia.

Es fundamental estimular la economía mediante una política fiscal activa, una orientación flexible de la política monetaria y la disponibilidad de financiamiento y recursos de apoyo a sectores específicos vitales. Apoyar a las empresas mediante medidas de soporte para el mantenimiento del empleo, ofreciendo a las empresas facilidades financieras/fiscales y otros medios de alivio. Apoyar los ingresos de los trabajadores mediante la disposición de recursos públicos para ampliar la protección social a la población; es conveniente que la ayuda financiera y no financiera se suministre estratégicamente, para animar a las empresas a preservar puestos de trabajo.

Para la reactivación económica es fundamental generar condiciones de certidumbre para promover las inversiones público y privadas que permitan poder continuar en la senda del crecimiento y el desarrollo.

De la misma manera, el combate a la pobreza y la generación de oportunidades se potencializarán, generando mayor riqueza, promover la creación de más empresas, mayores empleos, fomentar la inversión en nuestro país que tiene grandes oportunidades de desarrollo en muchos sectores de la economía, en el turismo, en el comercio, en la industria, en el desarrollo de tecnologías y de manera muy importante en el sector de la producción de alimentos.

El mundo cambiará. En términos generales, la desaceleración de la economía será inminente, lo que consecuentemente impactará en el dinamismo de las empresas.

Tanto la demanda interna como las exportaciones pueden perder dinamismo, y todo lo demás, tendrá que ajustarse. Resultará necesario para las empresas hacer reajustes de sus proyecciones en el corto y mediano plazo, en su planeación, sus metas y finanzas.

Consideramos que ante la crisis que estamos viviendo se valorará aún más la importancia que tiene la producción de alimentos, la importancia de garantizar su abasto y la seguridad alimentaria son un gran reto que tenemos a nivel mundial y como país.

Las empresas han comenzado a implementar mayores controles de seguridad sanitaria sobre los que ya existen ajustes en los ritmos de los procesos de producción.

Reducciones en la demanda interna y en las ventas al exterior o la afectación de las cadenas de suministro de insumos podrían también incidir directamente en los niveles de producción. A ello, se suman las alteraciones en la logística de distribución que pueden suponer también incrementos de costos.

La crisis generada por la pandemia del coronavirus y las posibles alteraciones en los procesos de producción, una vez que el gobierno federal no logre ser sensibilizado en cuanto a las demandas de las empresas para preservar las actividades económicas y los empleos, las propias empresas tendrán que buscar ser más independientes y generar sus propias estrategias como Iniciativa Privada, con el apoyo de todos sus organismos gremiales, en el entendido de que no pueden depender de apoyos gubernamentales, ante la negativa del actual gobierno. En fin, la historia aún no se termina de escribir.