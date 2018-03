Ayer, en el programa de López Dóriga en Telefórmula, alguien del auditorio preguntó por qué hablar del inquilino de la Casa Blanca y dedicarle tiempo.



La explicación es simple, el discurso del pasado martes ante el Congreso estadounidense dejó claro que mantendrá la presión sobre México y que los indocumentados formarán parte del diálogo bilateral integral.



Y porque las negociaciones con Washington serán más duras de lo esperado. Lo áspero del trato lo augura. Y, porque de una buena negociación dependerá el futuro de ésta y la siguiente generación de mexicanos.



PAN: sus pleitos son ruta al desastre

Trump, descrito por William Faulkner

NOTAS EN REMOLINO

Los augurios de los sondeos publicados le dan al Partido Acción Nacional una buena oportunidad de recuperar la Presidencia de la República, perdida en las elecciones del 2012.A veces parece que los distintos grupos de poder en el partido blanquiazul empiezan a atrincherarse. Claro, sin las estridencias de otros, porque los panistas no son así, pero la lucha entre ellos no por sorda es menos cruenta.A 16 meses de las elecciones, el panismo corre el riesgo de autoinfligirse heridas irreparables y con ello reducirán sus posibilidades de ganar la elección presidencial del 2018.Ayer, en este espacio pecamos de optimismo al suponer que la declaración matutina a los principales conductores de televisión, supusimos que, como lo hizo Ronald Reagan, Trump promovería una reforma migratoria que legalizara a millones de indocumentados, aunque no les diera la ciudadanía.No fue así, pues por la noche, ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos la reforma migratoria propuesta simplemente excluiría a los millones que trabajan en la agricultura, los servicios, la manufactura y la construcción.Quien esto escribe olvidó que la personalidad del inquilino de la Casa Blanca fue descrita por una frase del gran escritor estadounidense William Faulkner: se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás.Dice el PRD que el 3 de marzo tendrán candidato a la gubernatura del Estado de México. Se asegura que será Juan Zepeda... Los pleitos de la izquierda los describió mejor el estimado don Manuel Ajenjo, compañero de páginas. Citó a Jesús Reyes Heroles, quien al describir a la izquierda dijo: son como los murciélagos; en la oscuridad se mueven bien, pero apenas salen a la luz, se golpean unos con otros... A 16 meses de la elección presidencial, muchos cada uno por sus personales razones , pese a desconfiar de las encuestas, ahora se preguntan: ¿y si ahora si tienen razón? Y actúan en consecuencia... Se equivoca López Obrador al poner en duda la honestidad de Josefina Vázquez Mota. La misma Auditoría Superior de la Federación le dio la aprobación... Claro, la manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia por la llamada ley Atenco, quizá fueron parte de la turba que estuvo a punto de matar a golpes a un policía federal... La semana próxima empiezan las entrevistas de los 31 aspirantes a Fiscal Anticorrupción...