Para escribir sobre lo que hoy me propongo tengo que recurrir a mi archivo expiatorio. Mi archivo expiatorio es aquel donde guardo los textos que por ignorancia del tema o por atropellar la sintaxis salieron mal y me provocan un sentimiento de culpa. También, dentro del mismo, tengo un apartado adonde van a parar los escritos que sin ser míos he tenido que transcribir por necesidad, anécdota, burla o contraste. Textos que son una agresión mental, un accidente gramatical o están escritos de manera tan ampulosa que pasan lejos de mi entendimiento de lector.

Advertidos de la existencia del archivo expiatorio y su apartado, saco de éste último la transcripción de la pregunta que el próximo domingo debemos contestar con un Sí, porque para responder No basta con quedarse en casa acostados en los huevos rascándose la cama. (Pido dificultad por el momentáneo perdón en el párrafo que escribe el que sufrió).

Vamos a la interrogante más famosa de la temporada: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar justicia y los derechos a las posibles víctimas?”

Haré de cuenta que la interrogante es como la letra chiquita de un contrato y quiero enterarme bien de lo que voy a firmar o a decir que Sí, para lo cual acudiré al diccionario, a mi intuición lingüística y al sentido común.

Aquí vienen mis preguntas parciales a la precitada pregunta. ¿Qué son acciones pertinentes? Son aquellas, digo yo, correspondientes o concernientes a un caso. Lo que no entiendo muy bien es lo que sigue: “con apego al marco constitucional y legal” ¿Qué diferencia hay entre lo constitucional y lo legal? ¿Existe otra manera, que no sea la constitucional y la legal, de llevar a cabo “acciones pertinentes” en el caso de referencia? Sigo, la pregunta dice: “para emprender un proceso de esclarecimiento”. Esclarecer es poner en claro. Por supuesto que estoy de acuerdo con ello. Pero mi pregunta es: ¿Con qué método o de qué manera se va a poner en claro? Y continúo: “de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. El escritor de ésta frase es un maestro del eufemismo y la ambigüedad ¿No hubiera sido más diáfano y preciso emplear el sustantivo delitos? En cuanto a los “años pasados” ¿Qué época abarca? ¿Se va a esclarecer la decisión política de asesinar al general Álvaro Obregón? O ¿habrá un castigo para quién resulte responsable del colapso de la Línea 12 del Metro? ¿Quiénes son los actores políticos? ¿El comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores? O ¿cualquiera que haya ocupado un cargo público de regidor municipal pa’arriba? En cuanto a “encaminado a garantizar justicia y los derechos a las posibles víctimas”. Qué suavecito y lento suena el verbo encaminar, ¿garantizar justicia y los derechos a las posibles víctimas, qué significa? Se me ocurren varios ejemplos de “posibles víctimas”: la guardería ABC, Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvácar, Ayotzinapa; los periodistas asesinados: el robo de la mitad de la partida secreta. En fin.

Por último, la pregunta admite una duda pública: ¿En caso de “emprender un proceso de esclarecimiento —circunloquio para no decir averiguaciones previas— de las decisiones políticas, etc. etc”. a qué instancia le correspondería hacerlas, al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de don Alejandro Gerts Florero, digo Manero? El mismo que ya va a cumplir un año “encaminado a garantizar justicia” en el caso Lozoya.

