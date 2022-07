Quien gasta de forma inteligente, tiene un futuro asegurado: Macraf

Recientemente, tuve la oportunidad de dar una plática sobre la inflación en nuestro país y me llamó la atención la pregunta de uno de los participantes: ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores para combatir la inflación?, lo cierto es que, por más vueltas que se le de al tema, la respuesta siempre es la misma: Nada.

Y es que el problema del alza en los precios, radica en que se ve reflejado en el bolsillo de las personas sin que exista alguna forma de mitigar la situación, para darse una mejor idea de porque no es posible hacer nada, veamos el dato del cierre de la primera quincena de junio, cuando la inflación general anual cerró en 7.88%, siendo los siguientes bienes los de mayor aumento en términos anuales: pan de caja, tortilla de maíz, leche pasteurizada y fresca, aceites y grasas vegetales comestibles, jugos o néctares envasados, automóviles, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, loncherías, fondas, torterías y taquerías, restaurantes y similares, carne de res, pollo, huevo, aguacate, cebolla, chile serrano y por supuesto, la electricidad.

Todos estos productos son considerados como bienes finales, es decir, son consumidos por las personas y no forman parte de un proceso productivo adicional, motivo por el cual, un consumidor no puede hacer absolutamente nada para tratar de evitar el aumento de los precios, dado que, el precio de los bienes en el mercado no es parte de las decisiones de consumo, lo único que podría ser modificado de manera directa es la cantidad consumida de los bienes, en este caso a la baja, lo cual en principio ya es una afectación directa, dado que, con la misma cantidad de dinero ahora se puede consumir menos.

Así mismo, hay que considerar que el escenario inflacionario por el que estamos atravesando, tiene un componente internacional, que de ninguna forma puede ser controlado por los consumidores, aunque a decir de varios expertos, mucho del problema es producto de un sentimiento de incertidumbre de los consumidores, quienes a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, han decidido aumentar su consumo de corto plazo por si los precios suben como consecuencia del conflicto.

Todo lo anterior, ha llevado a los bancos centrales de los países a tomar medidas enfocadas al control de la inflación, en específico, la más utilizada a nivel internacional es el aumento de las tasas de interés que, tiene por finalidad hacer más apetecible la inversión que el consumo, es decir, (+) tasa de interés = (-) liquidez en el mercado = (-) consumo de bienes y servicios, situación que en principio, debería provocar una disminución en el nivel de los precios, sin embargo, la conjunción de cuestiones internas y externas ha provocado que estas decisiones de aumento de tasa de interés, no tengan el efecto deseado en el tiempo deseado, que no significa que en un horizonte de largo plazo no surtan efecto.

Esto último, el aumento de las tasas de interés, es otra situación que afecta de manera directa al bolsillo de las personas, pero en este punto, si hay algo que como consumidores podemos hacer para mitigar el impacto negativo: controlar la forma en la que consumimos, esto es, consideremos todas las compras que se han realizado y se piensan realizar en los siguientes meses, a través del uso de un instrumento financiero como puede ser una tarjeta de crédito. En estos momentos, lo más recomendable es que el uso de este plástico, esté enfocado a la adquisición de bienes de consumo duradero, por ejemplo, si el día de mañana se descompone el refrigerador o la computadora, vale la pena utilizar este instrumento para poder adquirir uno nuevo, pero es una pésima idea utilizarlo para comprar otro tipo de bienes o financiar el gasto diario, toda vez que, si se llegase a caer en moratoria, los intereses a cobrar serían mayores.

Es momento de poner orden en las finanzas personales y evitar, un gran descalabro, eso sí lo podemos hacer como consumidores, aunque los precios, estén por las nubes.

*El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa Voces Universitarias.

