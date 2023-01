Posible vacío para elección del 2024

Familiarizado con las elecciones previas a la reforma electoral de 1996, a quien esto escribe le cabrean las leyes del Plan B presidencial pues quieren cambiar el sistema que desde hace 26 años permite que los resultados electorales reflejen razonablemente la voluntad del votante.

Una pregunta a quienes, más sosegados, no ven riesgos en esos cambios. Si despiden al personal de carrera del INE, ¿quién capacitará a casi 750 mil potenciales funcionarios de casilla para las elecciones del 2024?

Esos ciudadanos elegidos al azar, ya capacitados, garantizan que, como desde hace un cuarto de siglo, el 2 de junio de 2024, serán los ciudadanos, no los partidos ni el Gobierno, quienes reciban y cuenten bien los votos. Por eso, cabreado, descalifico como perversa la propuesta del Gobierno.

Nearshoring: la política de la inercia

Hace 57 años cuando llegó la industria maquiladora a Ciudad Juárez, se fundó el Tecnológico de aquella ciudad, para disponer de la mano de obra capacitada que exigía la industria que cambiaría el futuro de la frontera.

Hoy, cuando el nearshoring abre la gran ventana de oportunidad para que México atraiga inversiones no por inercia, sino por un esfuerzo concentrado que cree las condiciones para generar miles de empleos que tanta falta hacen.

Desafortunadamente la política inercial es la única opción, por ahora, pues las costuras presupuestales están muy exigidas por las magnas obras del sexenio y líbrelos Dios de coordinarse con la IP. ¡Imagínense!

INEGI, su indispensabilidad lo blinda

Creado el 25 de enero de 1983 por el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha dicho su actual presidenta Graciela Márquez Colín, se ha hecho indispensable por su eficacia.

Institución autónoma que, gracias a la eficacia de su personal ha sobrevivido a los vendavales sexenales, tan cambiantes y arrogantes, gracias a su capacidad, eficacia y disciplina, sus principales características.

Los distintos gobiernos, con hambre de cambiar hasta el eje del universo, han descubierto que les son indispensables las cifras, estadísticas y estudios que elabora el INEGI con tanto profesionalismo. Son su blindaje.

NOTAS EN REMOLINO

Pronto la Alianza Opositora tomará decisiones importantes. Uno, decidir cómo conducir el proceso de elegir candidatos y candidatas sin desilusionar a los “espontáneos” del “debe ser”. Y olvidarse de las zarandajas de Un Programa y sólo concentrarse en la mejor manera de capitalizar la indignación ciudadana... No dramaticemos. El amparo a Ovidio Guzmán no impide extraditarlo a Estados Unidos, sólo asegura que para hacerlo el Gobierno de México se apegue a los procedimientos fijados por la Constitución y las leyes. Nada más, pero nada menos... Hace años, mi hijo Jaime -QEPD-, quien fuera sacerdote en Neza, me dijo: “los políticos deben entender que esta gente tiene muchas necesidades”. Válido recordarlo en tiempos de campaña... Obligado el Gobierno de Michoacán a aclarar los ataques y destrucción de equipo e instalaciones de la empresa Telecable de la entidad... Bueno acogerse a la maravillosa excusa de Leonard Cohen: “Uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quienes están del otro lado" ...