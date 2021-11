El 11 de noviembre de 2021 en el comunicado de prensa 494, “La SSa informa que 75 millones 260,370 personas han sido vacunadas contra Covid-19. De ellas, 83%, es decir, 62 millones 881,897 cuenta con esquema completo, y 12 millones 378,473 tienen al menos una dosis, que representan 17%...”.

Pero ¿qué se le está informando a la sociedad mexicana al presentarle una división dentro del universo de vacunados?

No es lo mismo decir que de los 89 millones de personas mayores de 17 años, 70% cuentan con esquema completo; o que, de los 118 millones de mexicanos mayores de 5 años, 53% cuentan con esquema completo. Todas son operaciones aritméticas pero el trecho por recorrer, si se pretende llegar al anhelado 100% de la población que en teoría se debería cubrir, es corto o largo dependiendo en qué población se mida.

Realmente no debiéramos distraernos en decirle a la autoridad sanitaria cuál población debe elegir en la construcción de sus indicadores; para eso cuenta con expertos y asesores técnicos. Lo que sí debemos pedirle o más bien exigirle son explicaciones sobre lo que está pasando con la pandemia en México. Han pasado dos años desde el primer caso en China y parece que ya es tiempo de que cambie el contenido y la calidad de la comunicación social que se está distribuyendo.

La autoridad no debe delegar a los ciudadanos la responsabilidad de que encuentren sus propias explicaciones, confiando en que el internet está lleno de datos.

Por ejemplo, el 29 de octubre en Campeche la autoridad sanitaria anunció el logro de una meta de “cobertura”. Para tal efecto, el vocero oficial utilizó alrededor de 2,000 palabras; de ellas 53% fueron para agradecer y reconocer a las autoridades que hicieron posible este hecho y 17% las utilizó para referirse a las acciones que siguen.

Días después, al arrancar la 2ª Jornada Nacional de Salud Pública 2021, la misma autoridad pidió “no confundir la meta cumplida con la conclusión de la jornada de vacunación, ya que falta por aplicar segunda dosis y ampliar la cobertura a zonas apartadas del país”… Y agregó: “…la política nacional de vacunación se ha modificado en siete ocasiones y se irá actualizando conforme vaya cambiando la realidad y con base en evidencia científica. No excluimos cualquier posibilidad de cambio en el futuro y se podría contemplar la vacunación en niñas, niños y adolescentes…

Pregunto, ¿quién será el confundido cuando se sepa que aún faltan 27 millones de adultos que no tienen la segunda dosis y casi 29 millones de niños entre 5 y 17 años que no se han vacunado? En otras palabras, se necesita completar el esquema de vacunación en 56 millones de mexicanas y mexicanos y eso no debe ser motivo de confusión para nadie.

Por qué no hacer el esfuerzo por hablar más claro y seguir el ejemplo del presidente Lopez Obrador quien dijo en Colima : "…yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo…” Esas palabras hacen eco del pensamiento de muchos padres de familia que ya no quieren escuchar promesas y posibilidades; desean saber con más certeza cuando tendrán acceso a las vacunas para sus hijos. Buscar la certidumbre en las explicaciones de la autoridad es lo mínimo que espera la ciudadanía. Pero hasta para dar explicaciones se necesita oficio.

En México, según Conapo en México viven 15.4 millones de niños de 5 a 11 años y 13.3 millones de adolescentes de 12 a 17 años. ¿Qué tipo de vacunas se les puede poner a ellos?

De las vacunas que existen en el mercado, solo ha sido aceptada Pfizer BioTech para ser usada en menores de 18 años. La dosis de la vacuna autorizada para jóvenes de 12 a 17 años es idéntica a la dosis administrada a los adultos: dos dosis de 30 microgramos administradas con tres semanas de diferencia. Los niños más pequeños recibirán un tercio de la dosis autorizada para los mayores de 12 años. Para eso se necesitan agujas más pequeñas y ser almacenada en viales más pequeños para evitar confusiones con las dosis de los adultos. Al igual que los demás, los niños pequeños deberán regresar tres semanas después de la primera dosis para una segunda inyección.

41 países vacunan a menores de 18 años

Actualmente en 41 países se están colocando vacunas contra Covid-19 en menores de 18 años. Aunque la mayoría cuenta con más de la mitad de la población totalmente vacunada, cinco tienen cobertura menor a la alcanzada por México. Hasta ahora solo en 10 países están autorizado la aplicación de vacunas en menores de 12 años.

En América Latina están autorizados a vacunar a adolescentes de 12 a 17 años en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador; mientras en Chile, Cuba y El Salvador la decisión abarca a los niños de 5 a 11 años. En México se necesita una orden judicial para que un niño o adolescente sea vacunado o esté muy enfermo pues la autoridad sanitaria nacional no aprueba la evidencia científica que ha sido usada en otros países.

¿Es un asunto de seguridad y eficacia o es un problema de disponibilidad y distribución?

Según el reporte comunicado de la Secretaria de Salud del 15 de noviembre, desde el 23 de diciembre de 2020 México ha recibido 118 millones de vacunas envasadas y se han envasado en el territorio nacional 47 millones. En suma, se han tenido disponibles 165 millones de dosis. De ellas 37.7 millones son Pfizer BioTech. Es decir, una tercera parte de las vacunas envasadas recibidas son de la marca requerida para vacunar a los menores de 18 años. Dado que la campaña de vacunación busca completar la segunda dosis de los adultos, queda sin respuesta cuando se obtendrán las vacunas para los menores de 18 años pues es definitivo que las reservas no se usarán para ese fin, a menos de que las explicaciones con certeza empiecen a fluir.

Han cambiado siete veces la política nacional de vacunación sin avisos; se ha anunciado que la enfermedad empezará a ser una infección endémica. Si ése es el caso, en lugar de debatir cómo poner fin a la pandemia, debemos debatir cómo vivir con ella. En ese sentido hay que pensar, planificar y aceptar que el Covid-19 es una infección endémica humana y que por lo mismo no va a desaparecer del planeta en los próximos años.

*El autor es profesor de la Universidad de Washington del Departamento de Ciencias de la Medición en Salud y del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud.