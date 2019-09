Hace unos días, Porfirio Muñoz Ledo volvió a acaparar la atención de la opinión pública. Es algo a lo que nos tiene acostumbrados por cerca de cinco décadas. Es el personaje político de mayor permanencia en la vida del país. No es casualidad, es quien mejor ha entendido los tiempos políticos, pero también es un personaje que cuenta con un empaque intelectual y un roce internacional formidable. Fue, de manera precoz, encargado de las políticas laborales y educativas del país, representante en la ONU y dirigente del partido oficial. En los 80, entendió la necesidad de construir una opción política nacionalista, que apoyara la transformación democrática, una vez que el PRI optó por el neoliberalismo y se empeñó en mantener el régimen autoritario.

Después, entendió que era el proyecto político de López Obrador el que podía llevar al gobierno la agenda de la izquierda en México y eso lo llevó, a lo que él considera que será su último encargo político, presidir la Cámara de Diputados durante el primer año de esta legislatura. No cayó en las tentaciones y supo que lo mejor era concluir su labor en la mesa. En el intermedio, Porfirio encabezó la oposición en las cámaras, participó en el diseño de las reformas políticas de la transición, representó al país en la Unión Europea y organizó la asamblea para redactar la Constitución de la Ciudad de México. Tuve la suerte de compartir con Porfirio la responsabilidad de ser diputado federal. Honestamente fue su participación legislativa menos brillante. Nunca se sintió cómodo en lo que fue una radical bancada del PT y los problemas de salud no lo dejaron en paz durante esos años. No era el Porfirio que, como senador, casi en solitario, pesaba como una bancada entera, ni el que increpó al presidente, ni el diputado que contestó con gran brillantez el informe de Zedillo, ni el que con lujo de ironía y eficacia, dirigió la mesa del pasado periodo de sesiones. Con todo, fueron memorables sus participaciones en la discusión de la reforma política que impulsó Beltrones en el Senado y que fue rechazada por los diputados. Ahí quedó claro que no hemos producido un legislador capaz de enfrentar la tribuna con tal elocuencia y claridad conceptual. Nunca tuve la oportunidad de compartir tribuna ni con Juan de Dios Castro, ni con José Luis Lamadrid, las otras leyendas legislativas de la historia reciente del país, pero argumentar después de que Porfirio lo había hecho, era algo intimidante.

Porfirio era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y me tocó acompañarlo a una reunión interparlamentaria a Canadá. Desde ahí desarrollamos cierta amistad que básicamente se materializa en invitaciones frecuentes a participar en su programa de análisis que realiza para la Televisión Mexiquense. El programa, por cierto, se graba en su biblioteca, que urge que sea clasificada y su patrimonio, conservado. Las conversaciones con Porfirio son una fascinante aventura sobre lo que son sus visiones y recuerdos de la vida política del país de la última mitad de siglo. Confiaré dos cosas que me dijo. Una es que se propuso convencer a López Portillo de que su candidato debería de haber sido Fernando Solana y que, como subsecretario, Miguel de la Madrid siempre lo buscó para que, por su conducto, convenciera al presidente de que lo apoyara para ser gobernador de Colima. Buena parte de todo esto lo recopilaron los profesores de la Universidad de Ohio, James W. Walkie y Edna Monzón en el libro de historia oral basado en sus conversaciones con Porfirio. Todo esto viene al caso, porque me parece que el gesto reciente de Porfirio, algo que, por cierto, todo demócrata haría, debería servir para recordar su carrera y no dejar pasar por alto la oportunidad de que se le otorgara la Medalla Belisario Domínguez, la más alta que otorga el legislativo mexicano. No sería por lo que hizo esta semana, sino por su trayectoria, no por su pensamiento político, de izquierda moderada, que yo comparto, sino porque es un político extraordinario y eso debe de reconocerse, eso reivindicaría nuestra profesión, tan desprestigiada hoy, pero tan necesaria en éstas y en todas las sociedades.