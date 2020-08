Se escuchan diversas voces pidiendo que la estrategia que se está desarrollando para manejar la pandemia de COVID19 en México debe cambiar. Estas voces reclaman mejores resultados en salud, más pruebas diagnósticas y me sumo diciendo “cambiar a una estrategia Anti COVID19 incluyente”. Esto lo digo porque no se está incorporado el conocimiento acumulado en ocho meses de la pandemia como debiera hacerse. A la fecha se mantienen invisibles personas que han padecido COVID19 cuya única desgracia es no cumplir con los criterios de clasificación empleados para el manejo estadístico de la epidemia implantados hace meses.

Las primeras observaciones de Wuhan establecieron que de cada 100 casos de COVID19, 81% era leves o moderados; 14% severos y 5% críticos. Este patrón publicado en marzo se trasformó prácticamente en una regla. La OMS repitió en varios comunicados "la mayoría de las personas infectadas con el coronavirus experimentarán una enfermedad respiratoria leve a moderada” (1).

En México, se informaba diariamente sobre la distribución de pacientes según su gravedad, pero se interrumpió súbitamente el 19 de abril. Ese día se reportaron 8,261 casos confirmados de los cuales 63% eran considerados ambulatorios; 11.3% hospitalizados estables; 21% hospitalizados graves y 4.6% había sido intubados. Este patrón que tiene que ver con criterios de síntomas y tratamiento, se construye a partir de los registros estadísticos. Cuantas personas que resultaron con PCR positivo al SARS-COV-2 no fueron hospitalizados (leves o moderados); cuántos fueron hospitalizados, pero no intubados (severos) y cuántos fueron intubados (críticos).

Usando el sistema de vigilancia epidemiológico de la enfermedad respiratoria (SISVER) y aplicando los criterios de clasificación mencionados se puede conocer la distribución de casos confirmados según su gravedad. El 14 de agosto la Secretaría de Salud reportó 511,364 casos confirmados; de ellos, 73.7% leves o moderados; 23.8% severos y 2.5% críticos. Desde abril, México ha presentado un exceso en la proporción de casos severos (hospitalizaciones) la que ha ido disminuyendo con el tiempo. En contraste, la contribución de casos leves ha ido incrementándose sin llegar a 80% como sucedió en Wuhan. Los casos leves o ambulatorios en México presentan diferentes desenlaces, pero solo uno de ellos es conocido con relativa certeza: las muertes por COVID19.

Al 14 de agosto en México se han acumulado 6,384 muertes de 376,342 “casos leves” confirmados, es decir una letalidad de 1.7%. También se reporta que al 14 de agosto había 345,653 pacientes recuperados que están ligados a casos leves pues se considera “recuperado” aquel caso positivo a SARS-CoV-2 no hospitalizado, y que usando la fecha de inicio de síntomas en más de 14 días no tienen fecha de defunción. Es decir, recuperarse es un asunto de 2 semanas, excluyendo casos que fueron hospitalizados o intubados, que, al ser dados de alta, también deberían de contribuir a la cifra de recuperados.

¿Porque el concepto estadístico de recuperación que se usa en México es inexacto?

1. Empecemos por decir que, según algunas estimaciones, entre el 40% y el 45% de las personas que se infectan con el coronavirus no experimentan síntomas de Covid-19, entonces los positivos con síntomas incluyendo la fiebre reportados en las estadísticas oficiales, representan un subconjunto del total de casos positivos.

2. En muchos países se ha informado que hay pacientes de Covid-19 que siguen experimentando síntomas de la enfermedad durante meses después de que inicialmente dieron positivo para el coronavirus. Por ejemplo, se notificó en que en Italia 55% de pacientes encuestados que habían sido dados de alta del hospital después de recuperarse y resultar negativos a la prueba de la enfermedad, todavía experimentaban tres o más síntomas durante dos meses después del inicio de la enfermedad (2).

3. Habría que añadir que los médicos están observando que muchos pacientes de Covid-19 con síntomas a largo plazo son jóvenes, por lo demás sanos, y habían sido clasificados como casos leves a moderados. Hace unos días CDC publicó (3) un informe reconociendo que Covid-19 "puede resultar en una enfermedad prolongada incluso entre personas con enfermedades ambulatorias más leves", señalando que hasta 35% de los pacientes que no tuvieron que ser hospitalizados por la enfermedad no se recuperaron por completo en tres semanas post-diagnóstico.

Nisreen Alwan de la Universidad Southampton del Reino Unido (médica, maestra en salud pública y doctora en epidemiología de la nutrición) insiste enfáticamente “en salud pública, no podemos luchar contra lo que no medimos”. Específicamente se refiere a que en la pandemia de COVID19 “… no estamos contando las secuelas de los sobrevivientes de la enfermedad, solo incluimos a los hospitalizados, intubados y las muertes… tampoco contamos casos infectados (sintomáticos y asintomáticos), solo pruebas positivas…” (4) Cabe aclarar que la Dra Alwan contrajo COVID19 hace unos meses y aún no ha recuperado. Su historia es similar a la de muchos pacientes en el mundo que por no haber sido hospitalizados han sido clasificados dentro del grupo de “casos leves” y por lo mismo no ha recibido el seguimiento adecuado, de hecho, la narrativa de este grupo cada vez más numeroso, es considerado por la narrativa oficial como anecdótico y poco importante.

La estrategia incluyente consiste en cambiar la definición de recuperación, no solo el que tiene una prueba negativa (5), no solo contar a los no hospitalizados con más de 14 días desde que iniciaron sus síntomas. La estrategia incluyente consiste en modificar el SISVER y los reportes diarios; en ofrecer seguimiento médico a las personas que expresan no haber sanado al 100% en más de dos semanas; en darle continuidad a la atención de los egresos hospitalarios o de aquellos casos con “COVID largo” que las brigadas detectan en sus visitas. La estrategia incluyente debe considerar que la mayor parte de los casos confirmados ambulatorios leves en México son jóvenes. 51% entre 25 y 44 años; 27% de 45 a 59 años. De hecho 9 de cada 10 casos leves están en edad productiva. Por cierto, ellos son los que han abierto la economía y representan dos terceras partes de la población del país. La estrategia incluyente debe visibilizar a las personas con COVID largo y dejar de lado la cosificación de las estadísticas al usar las camas disponibles como criterio de éxito o fracaso.

