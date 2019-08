Tuiteé ayer en la mañana: “La economía creció 0.1% en el segundo trimestre. Ahora @lopezobrador_ se está burlando, y con razón, de quienes pronosticamos que iba a decrecer y, por lo tanto, estaríamos en recesión. Éstas son cifras preliminares y habrá que esperar hasta el 23 de agosto para que el Inegi dé las cifras definitivas. Curiosamente, @lopezobrador ahora cree en las cifras proporcionadas por el @INEGI_INFORMA al que califica como neoliberal. Ni modo, a aceptar, por el momento, que nos equivocamos aunque el crecimiento haya sido mínimo. Ojalá el 23 se corrobore”.

Poco antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina diciendo: “Amanecemos con una buena noticia. Dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y, contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía y que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció, de acuerdo con los datos del Inegi. No les funcionó su pronóstico a los expertos (...) insistir tanto en la recesión sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre”.

Acto seguido, explicó de nuevo en qué consiste su política económica: “Se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto. Esto demuestra que sí, con austeridad, gastando bien, se puede crecer. ¿Qué es lo que ha habido? Gasto, pero bien orientado, a los que más lo necesitan. Es también reactivación de la economía, nada más que abajo, porque lo que queremos es una modernidad surgida, forjada desde abajo y para todos. Esto no lo alcanzan a entender los tecnócratas neoliberales, ellos nada más apuestan a lo de arriba (...) (a) grandes inversiones de capital con empresas automatizadas de poca generación de mano de obra...”.

Antes de aceptar la primera pregunta, AMLO habló durante poco más de 15 minutos y medio. Casi al final de su intervención mencionó otros factores positivos: “Inflación también a la baja, aumento en el consumo popular, incremento de salario en términos reales (...) el promedio del salario de los asegurados en el IMSS es de los más altos en los últimos tiempos, y en empleo también, muy bien, sobre todo por los programas que se están impulsando (Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida)”.

Como era de esperarse, en las redes sociales se dio una fuerte discusión entre quienes apoyan al presidente y sus detractores.

Los primeros criticaban a los segundos por no creer en el presidente y desear que fracasara, y éstos intentaban, inútilmente, convencer a aquellos de que un crecimiento de 0.1% es raquítico.

Imposible que se pusieran de acuerdo, como ha ocurrido desde siempre cuando dos o más personas analizan u opinan sobre el presidente, sus dichos, actos y gobierno.

Nos guste o no, la economía no está en recesión, por lo menos según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto que difundió ayer el Inegi, que en su comunicado explicó que “las estimaciones oportunas proporcionadas en este comunicado podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 23 de agosto”.

El presidente nos ganó esta vez, aunque sea por un pelito, y aunque el crecimiento del PIB haya sido insignificante, mejor eso a que haya decrecido.

