Está confirmado: la regulación para la protección sanitaria le estorba al actual Gobierno.

Ya había indicios de ello desde principios de año cuando se le abrieron las puertas a los medicamentos de los países más exigentes y del esquema PICs; luego, también cuando permitió los registros simplificados para medicamentos adquiridos en el exterior.

Pero esa laxitud quedó consolidada la semana pasada con el último acuerdo que firmó el presidente López Obrador en el marco de la compra UNOPS -a la cual ahora se suma con la compra de vacunas también la OPS. El mandatario le ordenó a la Secretaría de Salud reducir al mínimo las exigencias del regulador sanitario Cofepris para que éstas no sean obstáculo a medicamentos de cualquier rincón del mundo.

Y eso es preocupante porque refleja que no se le está dando la prioridad debida a la prevención de riesgos para la salud de los mexicanos.

El retroceso es enorme. Así como van quizá sí se cumpla la promesa presidencial de medicamentos gratuitos para todos pero no serán de la mejor calidad. Será con los fármacos más baratos del mundo; no con los más seguros ni los más eficaces. ¿Para qué otra cosa se le pediría a la autoridad sanitaria que autorice rápido y con menores requisitos a los nuevos proveedores? No es de extrañar la salida de la comisionada de Autorización Sanitaria, Elvira Espinosa, quien era de las más preparadas del equipo de Cofepris.

El riesgo está en los genéricos porque en los de patente finalmente las trasnacionales como proveedoras únicas garantizan la mayor calidad. Pero en genéricos estamos abriendo las puertas a todo el mundo, literal, y lo más seguro es que no vendrán los producidos en Europa, Norteamérica u otros mercados exigentes; sino que llegarán los fabricados en Asia, particularmente India o China. En estos últimos también hay medicamentos de calidad, pero es usual que no sean los que exporten, máxime si se les da manga ancha como está sucediendo en México.

Expertos exreguladores, preocupados por lo que se ve venir, nos refieren que en la India su propia ley permite 5 niveles de calidad de medicamentos. Y sus farmacéuticas conquistan nuevos mercados comprobando en documentos la mayor calidad, pero en los hechos a la hora de entrega lo hacen con medicamentos de baja calidad. O sea, hacen trampa. Por ello hay mercados asiáticos que logran precios demasiado bajos con los cuales ningún otro país logra competir; porque no cumplen lo acordado.

Esa opción de dar gato por liebre se eliminó en México desde hace años gracias al nivel de exigencia alcanzado por Cofepris, al grado de que consiguió ser agencia de referencia internacional. Hoy el regulador sigue poniendo esa vara alta a los medicamentos producidos en México, y en cambio la bajará para los que vengan del extranjero.

Por eso el riesgo, aparte de sanitario, también es económico. El golpe para la industria farmacéutica mexicana llevará a una pérdida de capacidad productiva estratégica que nos restará soberanía sanitaria (de productos tan vitales), pero también demeritará la calidad de los empleos, pues al cerrarse líneas de negocio en ese sector se perderán empleos técnicos bien remunerados dentro del área médica, algo delicado en medio de la más profunda crisis económica.

Realmente, los costos de esa megacompra internacional van más allá de los 109 millones de dólares que se le pagará a UNOPS y pueden ser demasiado elevados. De poco nos servirá tener medicamentos gratuitos para todos, si al final sus efectos adversos o su falta de eficacia terminará generando mayores costos al paciente y al sistema nacional de salud. A la larga nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas...

Por cierto que la convocatoria para la megalicitación UNOPS se esperaba para octubre y ya empezó noviembre sin ser emitida; se entiende que va retrasado el proceso.

En el ISSSTE se ve venir un cisma

Algo fuerte se mueve al interior del ISSSTE. Desde que salió Pedro Zenteno de la Dirección de Administración y Finanzas de dicho Instituto, para hacerse cargo de la próxima distribución de medicamentos hacia el 2021 -de lo cual por cierto nadie sabe cómo viene-, entró en su lugar el militar Jens Pedro Lohmann Iturburo. Pues este señor trajo a otro llamado Luis Miguel Chong Chong que sin asumir cargo alguno ha ido inspeccionando todo proceso, acción y movimiento en cualquier área del ISSSTE. Agréguese que ahora sí se busca hacer a un lado al único proveedor desde hace 12 años de los servicios de almacenamiento y distribución, es decir a Silodisa. Lo raro es que se han tardado pues esta empresa no sólo es de los mismos dueños de la inhabilitada y desaparecida Fármacos Especializados sino que nos enteramos que, además, uno de sus socios es un exdirector general del ISSSTE...

maribel.coronel@eleconomista.mx