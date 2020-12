Explicó el gobernador de México Alejandro Díaz de León a en Radio Fórmula a Joaquín López Dóriga lo minúsculo del flujo de dólares en efectivo en relación con el total de las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

También dejó claro que cualquier falla de las instituciones financieras en controlar el origen del efectivo que les compre el Banco de México compromete la integridad y la credibilidad de nuestro banco central.

Se violenta la autonomía del Banco de México y, explicó se arriesga que por una falla sean bloqueadas las reservas internacionales de México, y uno se pregunta si el afán de controlar al banco central vale arriesgar hasta las reservas de la Nación.

Elecciones: ¿antes era confusión y caos?

Con su magistral habilidad para campañas electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador procura minar la credibilidad del INE, acusándolo de "tolerar los fraudes más burdos".

En la mañanera, el Presidente hablo de que "su único interés es evitar que haya fraudes, urnas embarazadas, falsificación de actas, etcétera, etcétera" lo cual es una consciente hipérbole presidencial.

El sistema electoral hace difíciles, si no es que imposibles tales actos, pero está en marcha la campaña para crear la percepción de que la democracia empezó en 2018, que antes, como en el bíblico Génesis, todo era confusión. Otra hipérbole.

¿En el punto de inflexión con Washington?

A partir del próximo lunes, en la capital de cada Estado de la Unión Americana se reunirán los respectivos electores que depositarán sus votos por el candidato ganador de la mayoría, acto preliminar a la declaratoria de Presidente Electo el próximo enero.

Tal declaratoria es el acto formal con el cual termina el proceso de la elección presidencial y arrancan los tiempos políticos, esta vez casi tempestuosos por la cizaña sembrada por Donald Trump.

Estará el Gobierno de la República en un punto de inflexión. De lo que haga dependerá mucho de la relación con el nuevo Gobierno de Estados Unidos. La relación sigue, pero el tono puede ser agrio y ofensivo. No sería la primera vez.

NOTAS EN REMOLINO

A pesar de todo, no cabe dura que sociedad y autoridades de toda la República enfrentamos el diabólico dilema de escoger entre la salud y la economía... Si la flamante titular de Economía Tatiana Clouthier desecha las telarañas ideológicas y aplica el sentido común, podrá enfrentar bien el desafío de la aplicación en las economías reales de las cláusulas del T-MEC... La mayoría del personal de salud del sector público apreciará más que la Belisario Domínguez ser dotados de suficiente equipo protector y recibir por su sacrificio las prestaciones y bonificaciones que les correspondan, sin regateos de cuentachiles... Anuncia el Pemex de Octavio Romero que cancelan todos los contratos con la suiza Vitol, la cual aceptó sobornar a funcionarios de la paraestatal en el pasado y el actual sexenio. La pregunta es si la cancelación significa que ya no investigarán y menos sancionarán a los responsables... Sigue la violencia criminal en Chihuahua. Y los chihuahuenses están solos. El gobierno federal, por rencillas, no se coordina con el gobierno estatal...