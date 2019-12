En Estados Unidos, sólo senadores y diputados tienen la facultad de presentar iniciativas de ley, el presidente no puede hacerlo. Además, el proceso legislativo no sólo es distinto, es más prolijo y detallista.

Es posible que esa diferencia entre procesos legislativos haya llevado a la enorme confusión que envolvió al gobierno federal, a la oposición, a medios de comunicación y un influyente sector de la opinión pública.

Nada que no hubiera impedido una buena asesoría en los altos niveles del gobierno de México; pero está prohibido tener asesores. Entonces, a todos repitámosles el viejo dicho de Cantabria: tú te lo quieres, fraile mostén, tú te lo quieres, tú te lo ten.

Litio, grave riesgo de desperdiciarlo

Reconoció el gobierno federal la existencia de grandes yacimientos de litio en Sonora, de los más importantes del mundo, se dijo en Palacio Nacional, aunque no explicaron cómo se aprovechará esa riqueza minera en beneficio de la República.

El litio es la riqueza del futuro, dada su utilización en los campos de la tecnología, de las telecomunicaciones y hasta de la medicina. El dilema para el gobierno lopezobradorista es cómo explotarlo, y quién lo hace.

Si se concesiona como cualquier otro recurso minero, poco ganará la República, pero, si dicen que no hay dinero para que una empresa pública lo explote, ¿cómo evitar que las ganancias sean para las mineras privadas? Dirían en Hamlet: “That is the question”.

Sigue mocha la reforma de justicia

Se mantiene intensa la discusión sobre la inseguridad, pero mientras autoridades y especialistas debaten conceptos y estrategias, el ciudadano de a pie se siente indefenso ante las acciones de las bandas criminales.

Lo peor es que nadie se ocupa de atender la columna vertebral de un buen sistema de justicia: la capacitación suficiente para que haya buenos policías investigadores, buenos peritos forenses y buenos fiscales.

A veces se alega falta de dinero, otras se culpa a los descuidos del pasado, pero ni funcionarios, ni legisladores quieren involucrarse. Su mentalidad está anclada en el viejo sistema. Y no quieren oír cuando alguien se los explica, como lo hizo Ana Laura Magaloni.

Notas en remolino

A veces, muchos olvidamos que la norteamericana AFL-CIO, pese a ser central sindical, piensa como Trump, que ningún empleo salga de Estados Unidos, lo cual explica muchas cosas... Los consejeros del Instituto Nacional Electoral ya no pelearán más presupuesto. Aguantarán a pie firme las retahílas de los oportunistas, malquerientes y demagogos que gritan a los cuatro vientos que “nuestras elecciones son las más caras del mundo”... Muchos gobernadores sienten que desde Palacio Nacional hay una campaña para forzarlos a unirse a la legión de madrugadores que al amanecer repasan cuántos muertos hubo el día anterior... La reputación como ambientalista del titular de Semarnat, don Víctor Toledo, está en juego en el proyecto del Tren Maya... En Morelos, ni porque asaltaron el tesorero del estado en un restaurante de Cuernavaca se inmuta el gobernador Cuauhtémoc Blanco...