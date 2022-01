Algo no se alcanza a percibir de fondo en este país, que va más allá de los discursos y las buenas intenciones para acabar con la violencia, la corrupción y la impunidad. La muestra más evidente es que fuera de los imaginarios de protección que en muchos casos los gobiernos construyen en sus retóricas cotidianas, el día a día nos rebasa y evidencia de golpe, la realidad en el cual muchos mexicanos y mexicanas vivimos todos los días.

Los asesinatos de periodistas en estos días, nos muestran que un país que no pueda garantizar el derecho a la libertad de expresión, está condenado a mediano y largo plazo a sucumbir en su propia violencia, impunidad y corrupción. Así de claro es el panorama, sin libertad de expresión y garantías para ejercer la labor periodística y de denuncia en todas sus formas, terminaremos consolidando la ceguera, el control y las injusticias, que pueden surgir por parte de los gobiernos, sectores de la sociedad e individuos que nos conduciría el peor de los mundos.

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, sin este derecho, las sociedades democráticas no pueden consolidarse. Un país debe y tiene que fomentar una prensa libre, que nos permita informarnos, comunicarnos y expresarnos libremente, sin sentirnos amedrentados o amenazados por dar a conocer lo que funciona y lo que no. Una prensa libre, fortalece una verdadera democracia, nos hace mejores ciudadanos y nos permite asumir responsablemente nuestro lugar como individuos, como actores y como miembros de una comunidad. Callar y amedrentar al ejercicio periodístico es un acto que atenta no solo contra los ciudadanos que ejercen su derecho a expresarse, también implica un golpe directo a los miembros de una sociedad y a sus gobernantes que pierden la posibilidad de informarse y comunicarse para elegir, ser autocríticos y tomar mejores decisiones institucional, gubernamental y comunitariamente. Sin libertad de expresión y garantías reales para ejercer el periodismo y el activismo todos perdemos.

Así, los gobiernos, sin importar su dimensión local, estatal o federal tienen la obligación de asegurar la libre expresión y garantizar el derecho a la comunicación de sus ciudadanos y a su vez, de asegurar condiciones para que el ejercicio de la profesión periodística a lo largo y ancho del territorio pueda llevarse a cabo. Esto no debe ser un compromiso, sino una obligación de los gobiernos.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En el país existen zonas silenciadas en estados como -Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Sinaloa entre otros- y controladas por diversos intereses tanto políticos, económicos como criminales, que impiden que se pueda ejercer el derecho legítimo a la información. En los últimos 21 años las consecuencias para periodistas, activistas y defensores de derechos humanos ha sido atroz. Por otra parte, tampoco se puede negar que, en este gobierno, el número de asesinatos y amenazas a periodistas y activistas ha crecido considerablemente, lo cual evidencia un panorama complejo y cruel que se ha tratado de minimizar, pero más allá de las cifras -que son terribles- las historias lo son aún más. Hoy ejercer el derecho a la libertad de expresión se ha vuelto un deporte de combate, dónde lo que se pone en juego es la vida de quienes denuncian injusticias.

Sólo para tener una dimensión más clara de lo que nos pasa, y a partir de información dada a conocer por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en el país más del 90% de los casos de asesinatos de periodistas han quedado impunes, y el 43% de los agresores, estuvieron vinculados a servicios públicos en su mayoría locales. Por otra parte, en México, han sido asesinados alrededor de 148 periodistas desde el 2000, como lo reporta la organización Artículo 19, de estos, 48 fueron asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón, 47 en el gobierno de Enrique Peña Nieto y 52 periodistas junto con 97 activistas en el actual gobierno -esto con información dada a conocer por la Secretaría de Gobernación.

En el mismo sentido, ha sido en este gobierno que el incremento en el Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas haya aumentado aproximadamente un 88%, es decir, de 798 personas en 2018 creció a 1506, de los cuales 495 son periodistas. Por otra parte, dentro de este mecanismo de protección, de acuerdo a información de SEGOB, el 61.3% pertenece a investigaciones de corte político, 46.5, a la línea de corte policíaco y el 2.4% a temas sociales.

Es un hecho que los últimos tres casos de periodistas asesinados: Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, evidencian la cruda realidad de violencia e impunidad que habitamos en estos tiempos, dónde nos guste o no, la falta y falla de mecanismos y compromisos reales que garanticen el ejercicio de libre expresión en México, nos alejan de un camino hacia la consolidación democrática, solidaria y de desarrollo que necesitamos.