Banco Santander, uno de los cuatro mayores prestamistas de México, dijo que este año apoyó a 12,000 niñas y niños en situación de pobreza, a través de su Fideicomiso Por los Niños de México.

La institución informó que el apoyo se dio en materias como salud, educación y nutrición, como parte de su política de responsabilidad social.

"Llevamos 26 años de apoyar a la niñez mexicana por medio de alianzas con organizaciones de todo el país como parte del compromiso del banco con la comunidad", dijo Marcela Espinosa, directora ejecutiva de Relaciones Públicas, Comunicación Interna y Banca Responsable de Banco Santander México.

Santander presumió que trabajó en alianza con 85 organizaciones sociales en 18 entidades federativas.

Grupo Gigante, una compañía inmobiliaria y restaurantera, dio a conocer que todas las filiales de su negocio inmobiliario serán fusionadas en una sola empresa como parte de los acuerdos a los que llegaron los dueños en la última asamblea realizada.

En total 42 empresas que conforman Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), la división que administra 119 propiedades del grupo, serán parte de una única empresa que será Contro Inmuebles.

La medida está contemplada dentro del plan de optimización que Gigante Grupo Inmobiliario echó a andar en diciembre.

Los dueños de Gigante realizaron una asamblea el 15 de diciembre y si bien la empresa no ha comunicado detalles del plan de optimización de GGI, depende del flujo de efectivo disponible a consideración de la administración, tanto para la implementación, continuación y cumplimiento regulatorio, dijo Gigante al publicar sus acuerdos de asamblea.

Gigante aclaró que Contro Inmuebles asumirá las obligaciones y pasivos de las empresas fusionadas. El negocio inmobiliario de Gigante es una de seis unidades de negocio que aportó aproximadamente 4% de las ventas consolidadas, de acuerdo con el informe anual de 2020.

Las 119 propiedades de GGI contienen tiendas, oficinas y 1,520 locales comerciales arrendados a terceros, así como algunos restaurantes, 84 estacionamientos y tiendas del grupo, con una ocupación de 92 por ciento.

Grupo AeroMéxico parece no contar con el respaldo total de todos los acreedores con reclamaciones en su propuesta de restructura financiera.

De acuerdo con diversos reportes, el llamado Comité Oficial de Acreedores no Garantizados (UCC, por sus siglas en inglés) recomendó a otros acreedores rechazar la propuesta al considerarla no equitativa.

Lo que parece no dejar conformes a los cuatro acreedores que conforman el UCC es que a su consideración la propuesta es inequitativa en la manera que resulta benéfico para Delta Air Lines y otros inversionistas relevantes al otorgarles 255 millones de dólares en el capital de la nueva empresa (las acciones actuales sufrirán una dilución prácticamente total).

Es normal que en un proceso de restructura existan partes afectadas que no están de acuerdo con los planes de las empresas para sanear sus finanzas, no obstante, en el caso del proceso de AeroMéxico no es claro cuánta influencia pueda tener la petición de rechazo que hizo UCC a los otros acreedores en la medida de la propuesta vigente. Al menos UCC parece advertir que el voto de sus miembros será contrario al plan.

Invictus Global Management y otros fondos no garantizados que adquirieron reclamos de otros acreedores también mostraron su descontento con el plan a través de misivas desde el entendido que sus peticiones buscan un reconocimiento que les permita rentabilizar lo que pagaron por los claims.

El fabricante de muebles de origen sueco IKEA dijo que subirá sus costos a nivel global, debido al incremento de precios que observó por las interrupciones a las cadenas de suministro globales, reportó el diario The Wall Street Journal.

"IKEA continúa enfrentando importantes limitaciones de transporte y materias primas que aumentan los costos, sin un respiro anticipado en el futuro previsible", dijo Ingka Holding, accionista mayoritario y operador de IKEA.

La empresa dijo que las mayores presiones inflacionarias que enfrenta surgen del costo de transporte y de algunas compras, que afectan particularmente a Norteamérica y Europa.