Quiero arrancar con algo en lo que todos los mexicanos podamos estar de acuerdo. Es algo bastante obvio: las plantas de luz no tienen ni vida, ni dignidad, ni sentimientos propios.

Ninguna turbina de ningún parque eólico se ofendió cuando el presidente López Obrador le dijo al país entero que afean el pasaje. Ningún panel solar se siente menos cuando la CFE les dice intermitentes para tratar de argumentar que sus hidroeléctricas son más valiosas. Y no es porque, al ser modernas o sustentables, sean demasiado seguras de sí mismas.

Las centrales carboeléctricas y termoeléctricas de CFE tampoco se tiran al suelo cuando expertos o ciudadanos, en vez de tratarlas como sabias por ser viejas, las acusan de contaminar o encarecer la electricidad. A la larga, sus fierros lo podrían resentir. Pero las plantas de la CFE no se afligen cuando las alimentan con combustóleo de alto azufre en vez de con combustibles más limpios. Detener, desplaza o de-comisionar a cualquiera de ella tiene impactos para los humanos en su entorno, tanto de calidad del aire y salud pública como económicos y laborales. Pero para ellas –que no sufren ni sueñan, no odian ni aman– no es ni un honor ni una tragedia para ellas.

Las plantas de luz y las personas, qué pena estar aclarándolo, somos completamente distintas. Entre las personas, no dejar a nadie atrás es una de las aspiraciones más altas y nobles. Aquí hay un sentido profundo de justicia social y entendimiento de la dignidad e igualdad en la condición humana. Pero esto no aplica a nuestras plantas de luz. “De cada carboeléctrica según sus capacidades, a cada carboeléctrica según sus necesidades” está de risa.

Desafortunadamente, este es el corazón de unos de los planteamientos de la reforma eléctrica promovida por el gobierno. Como la CFE misma explica en una presentación reciente, aquí se busca que “a cada generador se le (pague) su Costo Total de Generación y no a todos el más caro, trasladando el beneficio a los usuarios”.

Me imagino que esto es música para los oídos de varias plantas ineficientes de la CFE, que llevan un rato despachando con pérdidas porque sus costos totales son mayores al precio que hoy se les paga (el marginal por “zona” del sistema). Y no es todo. Para varias plantas de CFE que ya no lograban ser despachadas porque no podían competir con los privados, la reforma propuesta por el gobierno ha de ser una auténtica sinfonía. Si eran despachadas en 2018, antes de que entraran todas las nuevas plantas de las subastas y el mercado (y por lo tanto ayudaban a generar el 54% de electricidad que el presidente trae en la cabeza para la CFE), se pueden ir preparando para regresar al trabajo. Ya no tienen que preocuparse ni por sus costos: se les pagará todo lo que necesiten para cubrir su operación. Pueden estar tranquilas: el gobierno hoy reconoce que el sistema neoliberal, obsesionado con las contribuciones de cada planta, fue desalmado con las plantas viejas, sucias y caras. Nunca más el sistema eléctrico nacional las dejará desamparadas.

La central de Tula y la de Petacalco –y otras muchas que cuestan más y son igual de contaminantes– han de estar super conmovidas. No sólo por el aumento en sus ingresos. Que les vayan a pagar más a ellos que a los parques eólicos y solares más eficientes, que tienen costos totales mucho más bajos, es la máxima reivindicación. Tengan para que aprendan: por el bien de la CFE, primero las peores.

Lástima que Tula y Petacalco no estén vivas para contarlo, y los que terminemos pagando el chiste de energía más sucia y cara, sí.

@pzarater