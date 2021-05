Pasaran semanas, meses, para tener los peritajes del derrumbe de un tramo elevado de la línea 12 del Metro que mató 24 personas y dejó lesionadas a 70, tragedia de la cual todos creen poder ganar algo.

El llamado a no politizar es simulado uso electorero del tema. Obvias las agrias críticas de los adversarios del régimen, pero también ha dividido a los morenistas, con un respetable palmares de canibalismo.

En unas horas el lopezobradorismo, salvo el cierre de filas de la primera línea del gabinete presidencial, fiel a los usos y costumbres de las izquierdas de Morena, está enfrascado en campal batalla. La cabra tira al monte.

Con Kamala Harris, veremos la asimetría

Será el próximo viernes cuando el Presidente Andrés López Obrador tenga su formal entrevista vía “zoom” con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, con quien, por supuesto, abordará el tema migratorio.

La dupla Biden-Harris enfrenta turbulencias en Washington que hacen muy delicado el tema de la migración, ha calcula la cancillería y sugieren buscar sacar ventajas de la incómoda posición de la Casa Blanca.

Aceptará la señora Harris que a México le sobran razones para desconfiar – remember Cienfuegos-, pero difícilmente se dejará arrinconar. Capaz que nos hace descubrir significado más crudo de asimetría.

CJNG: ¿dominará de Aguilillas a Tepalcatepec?

Erran quienes suponen que el mensaje de “el mencho”, líder del CJNG a los habitantes de Aguilillas significa otra cosa que su afirmación de que ahí él manda, nadie más.

Está seguro de tenerlos controlados. Por eso ahora lanza ataques contra los habitantes de Tepalcatepec, quienes presentan resistencia armada desde hace muchos meses. El repliegue federal deja el campo libre a los criminales.

Veremos cuanto tiempo tarda la banda criminal en controlar el corredor de Aguilillas a Tepalcatepec, en la frontera michoacana con Jalisco. Corredor estratégico para el trasiego de drogas que, dicen, vale miles de millones de dólares.

NOTAS EN REMOLINO

En las próximas semanas, anunció la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, se reunirá con funcionarios de México y Canadá para “discusiones francas y honestas” sobre el T-MEC y advirtió que “no teme utilizar las herramientas de aplicación del pacto” ... Muchos afirman que el régimen lopezobradorista busca “doblar” a las instituciones autónomas. Quizá, pero no olvidemos que no se “dobla” a las instituciones, se “dobla” a las personas que las integran... Como se preveía, el subsecretario Hugo López Gatell ya sacó el tema del tiradero que era Birmex, organismo central para distribución de medicamentos e insumos, pero cuyos funcionarios están hechos bolas. Cortinas de humo... Para no sentirse menos, los regios anuncian que allá en Nuevo León se cayó el tramo de una autopista elevada en construcción... Es tanta la desesperación del gobernador chihuahuense Javier Corral que muchos candidatos temen que exagere la emergencia sanitaria para cancelar actos de campaña y hasta poner trabas a unos comicios que teme pueda perder... Vivos los del EZLN. Va a Europa a recoger euros a cambio de las cuentecillas de colores que les vendieron exitosamente a los europeos hace 27 años...