“El tiempo para revisar el pasado debe tener fin, ya por favor pensemos en el México posible”, dijo el aún presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar en el seminario “Visión de futuro: México 2042”.

A 18 meses de que legalmente empiece el proceso de la elección presidencial de 2024, a nadie en Palacio Nacional le interesa siquiera discutir el planteamiento empresarial. Tienen otras prioridades.

El pragmático cálculo electoral y análisis de las encuestas, más la agresiva y cotidiana demolición de reales y posibles rivales les hizo concluir que tiene votos suficientes para “una victoria moral en 2024”. Tiempo es política, dijo el clásico.

¿Estará listo Morena para el 2024?

Aunque repite a diario el dogma de que “el triunfo de la oposición es moralmente imposible”, sabe el Presidente Andrés Manuel López Obrador que debe asegurarse que el Partido Oficial está listo para la elección del 24.

Es cierto que hasta ahora le ha dejado poco espacio a su Partido o a sus legisladores, a los cuales les asignó el papel de sólo reaccionar y respaldar al Presidente; pero, a querer o no, en algún momento se dijo: “todo yo, ¿por qué todo yo?

Así que, por lo pronto en la lucha contra el INE por lo de la revocación ya se movilizan los grupos locales del Partido Oficial, los gobernadores y legisladores y se sabrá si, por fin, saldrán de la sombra del poderoso nogal presidencial.

Política oficial avala trágica marginación

Nadie como los catalanes defienden su lengua, pero todos los catalanes también hablan español y, pese a las pulsiones separatistas, aprovechan, casi siempre para bien, la ventaja de ser parte de España.

En México, desde hace décadas, se hace el meritorio esfuerzo de preservar las lenguas de los pueblos originarios, pero con el enfoque erróneo de preocuparse por educar a millones de mexicanos en alguna lengua originaria, no en español.

Anuncia la Secretaría de Cultura federal la promoción de esa enseñanza y no la del español. Condenan a la incomunicación a miles y miles de niñas y niños que serán fluidos en lenguas originarias y no español, el idioma de la mayoría.

NOTAS EN REMOLINO

El caso de San José de Gracia probó la indefensión de miles de pequeñas comunidades dispersas en toda la República, pero también la pertinencia de un uso más eficiente de la Guardia Nacional, pues protegerlas fue parte del proyecto presidencial que la propuso... El que hizo también su cálculo fue el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco. ¿Se dijo que “qué será de mí que me voy este año?”. Decidió llevar la fiesta en paz y renunció a la ¿a la Asociación de Gobernadores Panistas... Tal parece que el mansaje presidencial sobre los pleitos en el gabinete no llegó a la Fiscalía General de la República... No se puede quejar la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum. No lograron que la criticara el Presidente en la mañanera de ayer 1 de marzo, por el proceso de las “anarquistas” feministas... Sólo 3,9470 millones de dólares sumaron el pasado enero la remesas de los mexicanos en Estados Unidos... “Si quieres la paz, no hablaS con tus amigos. Hablas con tus enemigos”, recomendó al gran Moshé Dayan...