El presidente de México no ha dejado de insistir, por más de dos semanas, con sus planteamientos sobre la creación de una nueva clase media. Debe ser una clase media solidaria y que se preocupe por los demás. Debe ser una clase media que no sea aspiracionista, sino solidaria y que mire por el interés de los demás. Así lo expresa con animo condenatorio a quien no piense que así debe ser.

Francamente no sé de dónde la va a sacar. Ciertamente la clase media, en cualquier parte del mundo, es para empezar, producto de su propia historia. La clase media, surge de un largo proceso en el que la salud que provee el Estado es eficaz y garantiza lo mínimo. Es producto de un largo proceso educativo que comienza por llevarle libros y cultura al entorno en el que se desarrolla. Es producto de buenos sueldos que permitan el desahogo de lo mínimo y de lo necesario para las parejas y sus hijos puedan desarrollarse y tener certezas en el largo plazo. La clase media necesita acceso al crédito. Para comprar una casa un poco mejor, para comprar un refrigerador y una lavadora a meses y a un coche, por modesto que sea, para poder salir de paseo y transportarse si eso es necesario.

La clase media necesita poder confiar en la ley y que alguien le garantice de manera razonable el acceso a la justicia y el respeto de la legalidad. Saber que nadie dispondrá impunemente de sus logros y de sus bienes. La clase media necesita de seguridad y de opciones para consumir y hacer que la economía funcione y genere más clase media. La clase media necesita en las grandes ciudades de un transporte colectivo confiable y eficiente. Uno que le permita ir a trabajar con la certeza de que no se va a desplomar por errores fatales en su construcción. Necesita además, de opciones para su educación superior y la posibilidad de desarrollarse en cualquier disciplina que sus talentos y habilidades le ofrezcan.

La clase media necesita ser convencida y convocada a un fin común y edificante. Que la haga sentirse orgulloso de lo que vive, seguir a sus deportistas nacionales con los que se identifica y tener artistas con los cuales pueda sentirse identificado y reflejado. Necesita una clase política que le ofrezca opciones y pueda escoger a quien debe seguir y a quien debe rechazar con su voto porque no satisface sus necesidades. Debe estar segura de que su voto cuenta y se cuenta correcta y limpiamente.

No sé de dónde cree el presidente López Obrador, que saldrá su nueva clase media, porque nada de lo que hace este gobierno apunta a fomentar, crear o fortalecer a la clase media. Ni con dádivas, ni con ayudas, ni sin medicamentos, transporte, crecimiento y discursos y mentiras. En nuestro país no están dadas las condiciones para crear una nueva clase media. Más bien un buena parte de ella ha ido desapareciendo. Las clases medias no se crean por decreto, ni por voluntad necia. Las condiciones de su creación ni están dadas, ni se darán con la visión monacal que tiene AMLO. Nada más, pero nada menos tampoco.