Por Ciro, por ti, por todos… ¡por una libertad de expresión sin miedo!

El viernes por la mañana, fuimos testigos de una noticia que a muchos nos conmocionó. Ver y escuchar por radio y televisión el intento de asesinato que sufrió a 200 metros de su casa el periodista, Ciro Gómez Leyva, narrado por él mismo, en vivo desde su noticiero por la mañana, nos recuerda que, en este país, la libertad de expresión es un oficio de alto riesgo donde la vida de mujeres y hombre se pone en juego. Lo que Ciro Gómez Leyva vivió es repudiable e indignante. Nadie, en su legítimo derecho por profesar el ejercicio periodístico, de investigación, o de denuncia, tiene por qué poner su vida en riesgo, pero lamentablemente nuestra realidad es otra. La libertad de expresión en México es y ha estado en peligro desde hace muchos años.

Las amenazas y asesinatos a periodistas cada año evidencia la falta de compromiso por parte del Estado y sus instituciones, por proteger el ejercicio periodístico, de comunicación y sobre todo de información a sus ciudadanos, pero, sobre todo, el deber de cuidar una democracia, misma cuál se fortalece con una verdadera libertad de expresión, de la mano de un periodismo crítico, de investigaciones de fondo que nos ofrecen la oportunidad de informarnos, formarnos un criterio y poder decidir. Ciro es un sobreviviente, pero desgraciadamente, muchos no lo han logrado, y sus casos tampoco han sido resueltos.

Es duro reconocerlo, pero México es uno de los países más peligrosos a nivel mundial para ejercer el periodismo de conformidad a los informes de Reporteros sin fronteras. Por otra parte, el riesgo de la labor periodística en nuestro país se ha vuelto crónica y empeora con los años. De conformidad al registro de Artículo 19, desde el año 2000 a la fecha, en México han sido asesinados 157 periodistas. De este total, 47 asesinatos se ejecutaron bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, y 37, en lo que va del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los estados más peligrosos y en los cuáles han sido asesinados el mayor número de periodistas, se encuentran Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas.

El atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva y la lamentable muerte de 157 periodistas, es el efecto de un síntoma que nos enferma y que como sociedad no debemos permitir. Cada día que un /una periodista es intimidado, amenazado o asesinado, nuestro derecho a informarnos, a decidir y a exigir a nuestros gobernantes y a nuestras instituciones cuentas claras se debilita. Cada día que, desde el ejercicio del poder, se insulta y se menosprecia la labor periodística, se fortalece la impunidad, la corrupción y la ilegalidad, no nos equivoquemos…La responsabilidad de nuestros gobernantes, es la de generar las condiciones para que una libertada de expresión pueda desarrollarse, independientemente de intereses de otra índole, si esto no ocurre, el estado y sus instituciones fallan, y las consecuencias pueden ser terribles para nuestra sociedad y nuestra democracia.

Me gustaría recordarnos lo que nos toca: No al silencio, no la impunidad, no a la resignación, sí al respecto, sí al legítimo derecho de expresarnos sin miedo, sí al derecho de una libertad de expresión comprometida con los hechos, con la verdad, ya que sólo con ella, podemos exigir que las cosas cambien. Por Ciro, por ti, por todos, por una sociedad con derecho a exigir una libertad de expresión sin miedo. Es nuestro derecho y nos toca a todos exigirlo…