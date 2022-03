Para nadie es sorpresa que este país se encuentra dividido. Sin embargo, no está dividido por las alocuciones del presidente de la República. Lleva dividido muchos años. El presidente lo único que ha sabido hacer es evidenciar esa división y colocarse en uno de los lados. La separación, sin embargo, no es entre pobres y ricos, es más bien entre los que se beneficiaron de la modernidad iniciada hace casi 40 años y aquellos que no encontraron lugar en ella.

En efecto, al iniciarse el tratado de libre comercio con EUA y Canadá un sector importante de la economía y de la sociedad mexicana vio la oportunidad y la necesidad de adecuarse a estándares internacionales en lo legal, en lo profesional y en muchos otros ámbitos de la vida social, cultural, política y económica del país. Así en las escuelas se empezaron a dar los exámenes de admisión, en los trabajos se pedía titulo y grado mínimo para poder trabajar, se empezaron a requerir estudios de postgrado para quien quisiera ocupar ciertas posiciones, conocimientos mínimos de informática y de otras materias se hicieron indispensables, respeto a las reglas mínimas legales y comportamientos de responsabilidad y dedicación al lugar de trabajo comenzaron a exigirse.

Respeto e igualdad por las mujeres se volvieron de uso común (aunque aún son insuficientes), saber inglés u otra lengua era deseable, tener un título y demostrar conocimientos era exigible, tener un pensamiento democrático y empezar a creer en las instituciones, para una parte de la población comenzó a ser frecuente; INE, CONACYT, INEGI, Banco de México y otras instituciones comenzaron a labrar cierta credibilidad y a ser referentes. En fin, a lo largo de estos 40 años nuestro país gracias a ese 50% que si logró aprovechar la modernidad y subirse a ella, impulsó a México a ser la treceava o catorceava economía del mundo.

La cara del López-obradorismo, cada día es más clara y definida. No son los pobres, solamente, son los maestros que no pasaron su examen para aspirar a la titularidad de una plaza, los que no tuvieron para clases de inglés o no pudieron aprenderlo, los que con incredulidad pensaban que México se había modernizado y era una economía muy grande (mayor incluso que la de Rusia por momentos) los que por razones que no se explicaban, no recibían un aumento o una promoción y pensaban que aquella mujer recibía una oportunidad por acostarse con el jefe, los que la legalidad les parece siempre un estorbo, los que no tenían sus papeles en regla y acababan perdiendo espacios y oportunidades, los que no acabaron una carrera, los que te decían no todo se trata de la economía o del dinero, los que no entienden porque el presidente debe tener un avión para transportarse (ojo, no Peña Nieto o Calderón sino la institución presidencial) los que veían en el aeropuerto de Texcoco, nada más que un negocio de ricos y no una oportunidad de convertir a la CDMX en un hub de conexión internacional; o sea los que a fuerza de quedarse fuera de la modernidad se volvieron, se quedaron o nunca han podido salir del poquiterísmo, de lo poquitero.

López Obrador les habla a ellos. Por eso cuando se estrena un aeropuerto como el de Santa Lucía, el evento se centra en las tlayudas, en personas vendiendo en el suelo figuras e imágenes del presidente. No se habla de la obra en si misma. Se da por hecho que su modesto tamaño, su imposible accesibilidad y utilidad no es necesario resaltar. No se repara en que no hay comercios para comer, tomar agua o esperar a la salida de un vuelo. No se discute si Uber podrá llevar pasajeros, pues ya se entregó la exclusividad a un gremio de taxistas de los alrededores para que sean los únicos en poder entrar a las instalaciones. Se ordena abrir locales a tianguistas, se ofrece vender artesanías en el suelo y sobre una manta, no como en aeropuertos profesionales en locales preparados para ese fin.

En resumen, se resalta lo poquitero que es el aeropuerto y las huestes chairas, entonces, aplauden como focas. Es decir, el presidente le refuerza a un sector que quedó fuera de la modernidad que este es un país de pobrecitos, que no podemos ganar nada en las competencias internacionales, que la ciencia debe servir a nuestros pobres propósitos y que no importa crecer en lo económico, porque lo que importa es que con lo poco que tenemos podemos ser felices. El presidente, si tiene un público, el que comparte con él ser poquitero, mediocre, sin aspiraciones modernas, ni ambiciones, nada más, pero nada menos tampoco.