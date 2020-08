Ni los videos de su hermano Pío alteraron sustancialmente la estrategia de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente, como se dijo aquí, sacó otra carta para la partida de póquer abierto entablada con sus opositores.

Es tan abierta la estrategia que con la carta del enjuiciamiento de expresidentes inició una enconada discusión sobre la legalidad de la consulta y, otra vez, no importará si no hay consulta, siempre dirá, yo quería, ellos no confían en el pueblo.

No soy yo, son ellos, argumento en toda discusión, ventajoso para un presidente tan poderoso, ante opositores predecibles, poco maliciosos, medrosos, temerosos de arriesgarse a competir en los límites de la legalidad.

¿Se disipará la niebla antes de junio?

El escritor favorito de Roy Campos, Philip Dick, en alguna de sus novelas hizo una contundente y actual definición: La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece”.

A pesar de que faltan meses para que conozcamos los daños por las dos crisis, la económica y la sanitaria, la tormenta perfecta, según la definición acuñada por Joaquín López-Dóriga, la discusión pública parece ajena a lo que viene.

Aun con los pronósticos optimistas, la recuperación tardará más de lo previsto. Ojalá que el empobrecimiento clasemediero y el persistente desempleo disipen la niebla para que la 4T vea que, aunque nieguen la realidad, seguirá existiendo, no desaparecerá.

Litio: tiempo para no quedarse atrás

Es justo reconocer que, a pesar de las críticas, el gobierno federal procedió con cautela ante la exigencia de iniciar, con inversión nacional, la explotación de los vastos yacimientos de litio en el noroeste de la República.

La recesión por la pandemia ha provocado una reducción de la producción en las dos naciones con yacimientos. La reducción fue de 48 a 31% en Argentina y de 29 a17% en Chile.

Mas, conforme se reactive la economía global, habrá demanda para el litio –el petróleo del futuro, afirman expertos. México tiene tiempo para planear cómo explotar sus yacimientos y, por una vez, entrar a tiempo en la competencia.

Notas en remolino

Aclaró el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz, que asumió la dirección del Banco Nacional de Comercio Exterior el 25 de noviembre del 2015, un mes después que se aprobó la operación criticada por el presidente... Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que la banca en México está bien capitalizada para una eventual embestida por la crisis... La FGR pide para la extitular de Sedatu, Rosario Robles, una condena de 21 años. Vendetta, dicen los italianos. Nada contradice tal afirmación... Una fuga hacia adelante, la propuesta por Alejandro Encinas a Palacio Nacional. La propuesta intervención de la ONU en investigaciones de violaciones de derechos humanos puede hacer que, eventualmente, les digan a los militares: “No somos nosotros”... Nadie ha podido explicar cuál fue la razón para que en la mañanera se abordara el tema Fertinal, ignorado en el libreto de Lozoya...