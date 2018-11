La política exterior durante el gobierno que termina fue errática, incongruente y difusa en relación con los principios tradicionales establecidos. Ello se debió a la falta de conocimientos y experiencia de los tres secretarios que ocuparon esa cartera. Primero fue José Antonio Meade, quien, con su perfil de funcionario gris y desconocimiento en la materia, navegó mediocremente por la Secretaría. Lo sustituyó Claudia Ruiz Massieu, igualmente novata en la política exterior. Finalmente, la curva de aprendizaje del actual canciller Luis Videgaray —a lo que él mismo aludió al decir que “venía a aprender”— fue muy costosa, cometiendo varias pifias en las relaciones exteriores del país.

Estos seis años han representado también un fuerte desdén hacia el servicio exterior de carrera. Comparado con otros sexenios, el número de embajadores designados que no son miembros del Servicio fue quizás el más elevado en decenas de años. Tradicionalmente la política exterior se pliega a siete principios: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, solución pacífica de controversias, no utilización de la fuerza y las amenazas, igualdad jurídica de los estados, la lucha por la paz internacional y la cooperación para el desarrollo.

Sin embargo, hay que entender que estos principios no son estáticos en su alcance e implicaciones. En un mundo más globalizado e interdependiente donde dominan los temas del narcotráfico, el terrorismo, la migración, los mercados financieros, el medio ambiente y el comercio, se vuelve imperativo modernizarlos y darles una nueva dimensión.

¿Cómo será la política exterior del nuevo gobierno? Ojalá que como parte de la “cuarta transformación” (4T) se adopte un giro modernizador de los principios tradicionales incorporando la globalización, la democracia y los derechos humanos. El reto no es menor para el futuro secretario Ebrard. La materia no le es ajena, pues estudió relaciones internacionales en el Colmex y, aunque fugazmente, fue subsecretario entre 1993 y 1994.

Entre los retos inmediatos está la designación de 45 embajadores y cónsules que ya renunciaron; adaptar el nuevo tabulador salarial al costo de vida de muchas ciudades extranjeras; absorber con eficiencia la organización y las funciones de ProMéxico, y coordinar las muy diversas actividades de las unidades internacionales de varias dependencias que ahora concentrará. Ebrard puede tener la capacidad y conocimientos para promover el cambio para que democracia y derechos humanos sean políticas de Estado para las relaciones internacionales. Pero requerirá colaboradores experimentados; no obstante, a la fecha no ha designado a sus subsecretarios.

La prueba inicial la tendrá el 1 de diciembre cuando será el responsable del protocolo para recibir al indeseable de Maduro. Deberá cuidar un fino equilibrio para no ofender a gobiernos amigos con la presencia del dictador protagónico. ¿Permitirá que se fotografíe con López Obrador? ¿Lo forzará a un bajo perfil? ¿Le aplicará la famosa “comes y te vas”?

[email protected]