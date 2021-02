Ayer 24 de febrero, acudió el gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca a San Lázaro a averiguar los cargos de la FGR y, obviamente él, los mandatarios panistas y todo el PAN califica la solicitud de desafuero como persecución política.

Obviamente, también el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y el titular de la UIF Santiago Nieto lo rechazan y explicaron que hace tiempo que se trabajó en armar el expediente acusatorio.

Los tiempos del eventual desafuero conducirán a mediados de abril, al tiempo de la campaña electoral. Mal haría el partido oficial en no usar el caso en sus campañas. Y se ratificará la máxima presidencial de “política es tiempo”.

¿Será productivo el virajeen política exterior?

Ayer, en Iguala, durante la ceremonia que conmemoró el Plan de Iguala y el Día de la Bandera, en el marco de los Bicentenarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador pareció dar un viraje a la política exterior del pasado cuarto de siglo.

Durante más de 25 años México ha mantenido buenas relaciones con Hispanoamérica, pero su prioridad ha sido la relación con Estados Unidos, con quienes se multiplicaron vínculos comerciales, financieros y culturales.

Presente Alberto Fernández, mandatario argentino, el presidente volteó hacia el Sur al decir que es hora de que nazca un nuevo plan para América toda. “Deber que tenemos, pues que nuestro continente cambie no depende de otros, depende de nosotros”. Sí, parece un viraje.

ASF: por un desliz los descalificó la SHCP

El affaire del auditor superior de la Federación David Colmenares y al diagnóstico de desempeño en la cancelación del NAIM en Texcoco prueba la sagacidad oficial para llevar la discusión a terrenos favorables.

Por eso el titular de la SHCP Arturo Herrera calificó de ineficaz e incapaz a la gente de la ASF, porque las valoraciones de desempeño suelen ser juicios de valor, basados en cifras, sí, pero con cálculos y premisas que pueden ser erróneas.

Así, fuerza a corregir la valoración de desempeño y, al hacerlo, el secretario de Hacienda tiene una espesa cortina de humo sobre las irregularidades de las auditorías que son, esas sí, datos duros. Dirá don Arturo Herrera: “misión cumplida”.

Notas en remolino

Otra señal de cambio que envía Palacio Nacional a Washington es retrasar cualquier negociación sobre la Iniciativa Mérida. Varios funcionarios estadunidenses han manifestado su preocupación por la no definición clara de la cooperación en tareas no sólo de seguridad, sino de asistencia para modernizar la procuración de justicia... Todo indica que, contra viento y marea, el gobierno de la República ganará la batalla por su reforma eléctrica, pero es curioso que no informen de inversiones para producir y almacenar gas, lo cual sí fortalecería la soberanía energética. ¿Se les olvidaría?... Al negar la titular de la SEP Delfina Gómez la autorización para la reapertura de escuelas particulares, sin abrir espacio para negociación, condena a la desaparición a las medianas y pequeñas, con el consiguiente desempleo. Otro saldo a la cuenta de Covid-19, dirán tranquilos en SSA... ¿Quién organiza la vacunación? La SSA o las autoridades locales. Conste, es pregunta...