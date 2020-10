Según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la actual Administración está obligada a establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, la calidad y la seguridad energética de la nación. Sin embargo, a casi dos años de haber comenzado su gestión, no han podido cumplir con este objetivo, al contrario, lo que han hecho es impulsar una agenda energética basada en principios obsoletos, lo que a su vez ha tenido un severo impacto en nuestra estabilidad económica y finanzas públicas. El Banco Mundial advirtió que Pemex es en este momento el mayor riesgo para la economía de México, no sólo porque sus pérdidas acumuladas en tan sólo 18 meses superan los 1.2 billones de pesos, sino porque su situación financiera puede llegar a requerir de transferencias de presupuesto para evitar que caiga en la bancarrota; no obstante, esto es algo que pareciera no preocuparles a nuestras autoridades.

Hace dos semanas, el director general, Octavio Romero, fue a comparecer ante la Cámara de Diputados e insistió que Pemex es una de las empresas globales más rentables. Si esto fuera verdad, ¿por qué sus estados financieros dicen lo contrario? Tan preocupante es este tema para todos los mexicanos que personalmente asumí, como preguntas parlamentarias, decenas de cuestionamientos que recibí en mis redes sociales, incluyendo una que aclara que es falso que Pemex entrega más de la mitad de sus ingresos a Hacienda. Aclaré que los impuestos reales que paga la petrolera son sólo del 18%; el truco financiero es que incluyen el IEPS a la gasolina que se traslada, es decir, ese que pagan los consumidores, la realidad entonces, es que ¡Pemex es la petrolera que menos impuestos paga de todo el mundo! Por otro lado, está la Refinería de Dos Bocas, nadie sabe que está pasando en esta obra. Además, de los sobrecostos en su estimación inicial por más de 900 millones de dólares, preocupa que hayan constituido una empresa filial de Pemex de naturaleza privada para encargarle su construcción, y cuya regulación, debo decir, es sumamente opaca. Dicha empresa, a pesar de formar parte de la Administración Pública se rige por el derecho privado, por lo que no está obligada a dar información sobre los contratos que licite. Con esto les puedo asegurar que la promesa de combatir a la corrupción de la 4T es sólo eso, otra promesa.

En un par de semanas, los Diputados Federales recibiremos en comparecencia a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle. Como tabasqueña quisiera saber ¿Cuál ha sido el verdadero beneficio de la Refinería para mi estado? ¿Cuántos de mis paisanos se encuentran laborando en la obra? Y ¿Cuándo se instalará la mesa de trabajo que le dé seguimiento permanente a la obra? También me es muy importante saber si estamos en riesgo de entrar a tribunales internacionales, ya que emitir la política energética en detrimento de las inversiones extranjeras y de los empleos generados es una violación al T-MEC.

Hay que reconocerlo, la política energética del Gobierno de la 4T se ha descarrilado por completo; sin embargo, no es tarde para retomar el rumbo. Nos espera un 2021 muy complicado, pero si trabajamos juntos, abiertos al diálogo y al debate, podemos salir adelante.