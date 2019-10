Nuevamente el Poder Judicial se muestra débil y sumiso ante los embates de la 4T, la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora pone en relieve la espinosa relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Más allá de culpabilidad (todavía no comprobada) de Eduardo Medina Mora, la forma de operación de la investigación resulta invasiva hacia el Poder Judicial. Dicho poder tiene mecanismos de investigación y sanción para sus integrantes, sin embargo, decidieron tratar el asunto por la vía primero renuncias y después averiguo.

En principio hay que decirlo la poca o nula resistencia de Medina Mora, lo hace parecer más que culpable ni siquiera fue para espetar el ya clásico yeidickolazo "fue un error de mi contador".

El ministro Arturo Zaldívar valiente pero infructuosamente, se enredó en un debate estéril en redes sociales, fifís y chairos reclaman la sangre en el Poder Judicial, lo perciben invadido por el cáncer de la prebenda, los altos salarios y la corrupción galopante.

Los chacales políticos siguen el rastro del sangrante Poder Judicial. Un nuevo ministro y cuatro consejeros de la Judicatura Federal habrán de renovarse antes que termine el año. La noche se le viene encima.

Dr. Zaldívar no es con tuitazos como preservará la independencia del Poder Judicial, es con justicia y de la buena con lo que garantizará la continuidad de su gestión. No le haga caso @dvaladez la Suprema Corte de Justicia es por excelencia un contrapeso de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Cada poder vigila y controla los excesos de los otros poderes, es sencillo, no le busquen mangas al chaleco, ni pretendan quedar bien con el poder. No se trata de ser una terca oposición, simplemente el vigilante de la Constitución, de los derechos y el patrimonio de los mexicanos. Si para ello hay que corregirle la plana al Ejecutivo, que no le tiemble la mano para emitir la sentencia.

Muchas lecturas circulan sobre la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, lo cierto que el inculpado solito se metió en el entuerto y deberá enfrentar el proceso por supuestos depósitos millonarios, no es sostenible un impartidor de justicia sobre el cual recaen tales acusaciones.

Hay demasiada injerencia externa en los asuntos del Poder Judicial quien, para el infortunio de los mexicanos sedientos de justicia, no alcanza a procesar sus problemas ni encuentra la ruta para transformarse. Ministro Zaldívar, más allá de paréntesis ideológicos y politiqueros, es urgente un cambio en el Poder Judicial, que comprenda procedimientos, órganos e instituciones jurídicas, los mexicanos demandamos justicia de primer mundo, sin importar los nombres de los ministros, magistrados y jueces, ni sus orígenes políticos o académicos. Hasta la vista querido y culto lector.

