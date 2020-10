A cuatro meses de que la economía mexicana cayó en el hoyo recesivo más profundo que ha registrado en casi un siglo, el gobierno mexicano y la iniciativa privada presentaron —con 10 meses de retraso desde su esbozo original—, un Plan de Infraestructura como parte del Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, con una inversión total que representa apenas el 1% del Producto Interno Bruto y la expectativa de que genere 190,000 empleos.

Es un Plan de Infraestructura “recortado” respecto de los 147 anunciados en noviembre.

Para hacer un símil médico, es como si se le recetara al paciente con cáncer, un simple placebo.

Frente a una caída de la economía de menos 10% —como prevé la mayoría de los analistas— y la pérdida de alrededor de 1 millón de empleos, el Plan de Infraestructura, parece no tener la potencia necesaria para la urgente reactivación de la economía nacional.

A casi dos años de que la iniciativa privada —como lo recordó ayer 5 de octubre, el dirigente del CCE, Carlos Salazar—se comprometió a promover que la inversión pública y privada llegase al 25% del PIB (desde alrededor del 20% actual), el titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño Lara, dubitativo, pronosticó que ese objetivo se alcanzará a más tardar en el primer trimestre del 2022.

El gobierno mexicano ha rechazado aplicar una política contracíclica so pretexto de no aumentar la deuda y su Plan de Infraestructura simple y sencillamente no es muy potente.

El Plan de Infraestructura parece enfocado a causar un efecto mediático más que un impacto efectivo de aliento en los mercados nacionales y la percepción internacional.

El anuncio se hizo con “bombo y platillo” durante la conferencia “mañanera” con la asistencia de los empresarios Carlos Slim Domit y Rogelio Zambrano, de Grupo Carso y Cemex, respectivamente. Así como Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, el presidente de Concamin, Francisco Cervantes García y el presidente de Concanaco, José Manuel López Campos. Además de los titulares de Hacienda, Economía y la Oficina de Presidencia, Arturo Herrera, Graciela Márquez y Alfonso Romo.

El plan

El gobierno mexicano y la inicaitiva privada anunciaron el Plan de Infraestructura que incluye 39 proyectos con una inversión de 297,344 millones de pesos.

En cada uno de los proyectos al menos el 50% del capital será privado y poco más de una tercera parte del monto total, por 98,980 millones de pesos se destinará al sector energético en alianzas estratégicas con Pemex y la CFE.

El mayor monto de inversión por un total de 196,231millones de pesos se destinará al sector de Comunicaciones y Transportes.

El resto de los sectores beneficiarios son transportes, medio ambiente y agua. De los 239 proyectos presentados, siete ya están en ejecución.

El Plan de Infraestructura deja ver dos rostros.

Por un lado el de los persistentes empresarios mexicanos que están buscando coadyuvar en el impulso de la economía, a pesar de la crítica y descalificación cotidiana que reciben desde Palacio Nacional. Y por el otro lado el del gobierno mexicano que tiene muy claro su modelo económico fincado en el perfil monopólico de las dos empresas energéticas del país y su rechazo a las inversiones extranjeras.

Los ausentes

No se mencionó en absoluto la reanudación de las Rondas Petroleras o las subastas de Largo Plazo en el sector eléctrico o los proyectos de energías renovables.

Lo que se anunció como inversión en el sector energético está orientado a la operación y mantenimiento de Pemex

Son inversiones que dejan ver claramente el modelo del gobierno de la 4T: el fortalecimiento de Pemex y CFE.

Y de los inversionistas, la información fue prácticamente nula, aunque se reiteró que se dará preferencia a la inversión privada nacional.