Hay evidente disgusto en el gobierno federal por los informes negativos de las agencias calificadoras internacionales, cuyas evaluaciones son poco favorables para la política económica de la cuarta transformación, y que han sido “descalificadas”.

Sorprende, sin embargo, que mientras el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, convoca a no darles tanta importancia, en el Senado propone Salvador Jara que la CNBV les quite a las calificadoras la autorización para operar en México.

Además de absurda, la propuesta no lograría nada, porque desde fuera seguirían opinando sobre la economía y perspectivas de México. Sorprende que el coordinador mayoritario Ricardo Monreal avale lo que equivale a pedir que maten al mensajero.

Estancias y refugios, y pasajes bíblicos

Ya explicaron en Palacio Nacional que el programa de refugios para mujeres violentadas no se cancela, pero se impondrá la rectoría del Estado, más no ceden un ápice en el tema de las estancias infantiles, alegando que hay corrupción.

Se quejan de presuntas irregularidades en estos programas que, desde la perspectiva de Porfirio Muñoz Ledo, realizan tareas del Estado, sin considerar que esa subrogación, bien supervisada, es la mejor alternativa en época de austeridad.

Quizá convenga recomendarle asumir con seriedad la tarea descrita en Mateo 2:13: “... Ya tiene la pala en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas y la paja la quemará en el fuego que no se apaga”. Si no se entiende, pregúntenles a sus aliados del PES.

De abucheos, plazas y poder compartido

Ya el presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas, reclamó a nombre de los gobernadores de la República que, cada que aparece un gobernador en el templete durante las visitas presidenciales a su entidad, se escuchan bien orquestados abucheos contra el mandatario estatal, que luego son atemperados por el jefe del Ejecutivo federal.

Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia mañanera, llamó a la concordia, pero también sugirió que, si los mandatarios estatales se incomodan, pues que no asistan a la plaza, ya que él los visitaría en Palacio de Gobierno.

No es por intrigar, pero tal parece que el primer mandatario les deja claro a los gobernadores que las plazas son el espacio natural para su gestión de gobierno y para mantener el contacto con los ciudadanos.

Vamos, que no comparte el poder.

Notas en remolino

Hay quienes con beneplácito ven que el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, construye el rol de vaso comunicante con el sector empresarial. Sin embargo, sabe don Alfonso que un tropiezo y su rol cambiaría al de puente roto... Es un error considerar como concluyentes los fragmentos de información de los aparatos de inteligencia del viejo régimen, pues esos reportes son lo que se considera “información cruda” que debe analizarse. Ah, pero la imaginación siempre gana... La ley de remuneraciones votada por los senadores enfrentará, seguramente, nuevas impugnaciones, cuando todavía no se resuelve la primera presentada ante la Suprema Corte... Por cierto, el pleno de la Suprema Corte avaló que los gobiernos estatales contraten créditos para gasto corriente. Los críticos, menos realistas que los ministros, olvidan que las participaciones federales no siempre llegan a tiempo, pero la obligación de pagar gastos sí... Anuncian revisión del sistema de compra de medicamentos. Quizá es indispensable hacerlo, pero deben prevenirse de no sacudir tanto al sistema que luego empiecen, de verdad, problemas de abasto de medicamentos. Los juicios precipitados no son sanos...