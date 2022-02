México dejará de exportar petróleo, anunció recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que durante su gobierno el país podrá producir sus propias gasolinas y dejar de importarlas. Ello en virtud del sistema de refinación que está siendo reparado y puesto, paulatinamente, en operación plena, más la capacidad de la refinería Deer Park en Estados Unidos, que ya es propiedad de Pemex. Por otra parte, ¿qué tanto beneficia a las finanzas públicas la actual racha alcista del precio internacional del petróleo? Respecto al primer tema, la primera interrogante es: ¿Esto realmente es posible?

Le pregunté al director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé, Víctor Gómez Ayala. Su respuesta fue contundente. Me dijo que eso es una quimera. El objetivo del gobierno federal para hacer de México un país autosuficiente en materia de combustibles derivados del petróleo no será posible en lo que resta de la presente administración.

Cumplir con ese objetivo implicaría hacer que Deer Park estuviera en los límites de su capacidad de producción; implicaría poner en etapa de producción acelerada la refinería de Dos Bocas –actualmente en construcción— y reestructurar y relanzar la capacidad del sistema nacional de refinación.

Hacer eso en los próximos dos años es demasiado ambicioso, advirtió el experto.

Y en el supuesto de que se lograra la autosuficiencia de combustibles, ¿qué tan deseable sería para México no exportar petróleo y transformarlo en derivados?

Gómez comenta que no están claros los beneficios para el país. El gobierno federal dejaría de captar ingresos en dólares por la renta que generan las exportaciones de petróleo. Además, Pemex perdería oportunidades de financiamiento y negocios en el mundo, debido a la formación internacional de precios del petróleo, un estándar del cual México se apartará al dejar de exportar “oro negro”.

México en tal escenario perdería la posibilidad de colocar deuda pues no tendría una clara determinación de sus ingresos.

En cuanto al modelo de refinación que aplica este gobierno. El experto destaca los problemas operativos de Pemex Refinación, y señala que “sus números” denotan pérdidas financieras. Abastecer el sistema de refinación solo con petróleo nacional sería alimentar la parte negativa del balance de Pemex y eso implica consecuencias negativas en los márgenes de utilidad de la empresa.

La clave no está en ver lo que perderemos por no exportar, sino en los costos, cuánto perderá Pemex por procesar todo ese crudo, en sus refinerías obsoletas.¿El modelo de fortalecimiento de Pemex va en la dirección correcta?. No. El “talón de Aquiles” de la política energética del país está en la vinculación de la producción petrolera y de la generación de electricidad, con las finanzas públicas. Atar a que Pemex produzca para el gasto corriente de gobierno y que la CFE produzca energía eléctrica para que la Secretaría de Hacienda tenga control de las tarifas, entonces se limita la capacidad de que esa política energética impulse el desarrollo del país. ¿Qué tanto beneficia la racha alcista en el precio internacional del petróleo a México?

Las finanzas públicas tienen una ventaja por una mayor renta petrolera, pero los apoyos fiscales a Pemex pueden “engullir” las ganancias por las alzas de precios del petróleo.

¿De qué dependerá el margen positivo para las finanzas públicas nacionales?

Dependerá de la trayectoria de la inflación para saber qué tanto margen se tiene para manejar la política de estímulos como se ha manejado hasta ahora y las ayudas a Pemex, con la reducción de la carga fiscal. Al tiempo.

Atisbos

+ Cofece responde a las acusaciones presidenciales. No le corresponde a ese órgano autónomo otorgar concesiones. Le toca al propio gobierno a través de la Secretaría de Economía.

+ Grupo México acusó a Napoleón Gómez Urrutia de usar al Senado para mentir y no pagar los 55 millones de dólares que debe a los trabajadores mineros.

