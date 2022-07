Miércoles 6 y jueves 7 del presente fuimos testigos de un montaje, de una escena de payasos de circo (con el perdón de los payasos de circo):

Primer acto: el 6, uno de los asistentes a la mañanera preguntó si se investigaba al expresidente Peña. López Obrador contestó que no sabía, pero que se invitaría a Pablo Gómez, de la Unidad de “Inteligencia” Financiera.

Segundo acto: el día 7, Pablo Gómez informó “Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos.” Así, con el elusivo “un expresidente” se detallaron transferencias y depósitos por decenas de millones de pesos. En todo momento, Pablo Gómez trató de guardar la compostura de un funcionario imparcial, pero esto no se les da. Una y otra vez, la 4T enseña la larga cola de dinosaurio, el uso faccioso de las instituciones.

El director de la UIF divagó, eludió y señaló. La Unidad a su cargo no investiga porque eso no le corresponde, según dijo. Lo jugoso pudo haberse dicho en diez minutos: el gobierno de AMLO no acusa, pero sospecha que las operaciones financieras que realizó “un expresidente” posiblemente son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por esto, se turnó el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del inefable Gertz Manero. Por cierto, el señor Gómez sabe que dicha instancia ya tiene una investigación abierta contra Peña Nieto. Supongo que se refiere a la peregrina declaración de Lozoya con relación al caso Odebrecht.

Tercer acto: el mismo día 7, aunque Gómez no lo aludió por su nombre, el expresidente Peña respondió que está seguro de que las autoridades competentes le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad de este. Agregó: “Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de Justicia.”

Por supuesto, esta es la nota del día y de muchos días. ¿AMLO finalmente rompió el pacto con el “licenciado” Peña Nieto, como suele llamarlo? Los que creen a pie juntillas en ese acuerdo de complicidades entre ambos personajes están escépticos; los seguidores del presidente están entusiasmados, por fin comenzó el ajuste de cuentas con los gobernantes neoliberales. Es una leyenda urbana que Peña Nieto posee videos y documentos comprometedores del tabasqueño y que eso lo hace intocable.

Personalmente, no creo que haya habido un pacto explícito entre Peña Nieto y López Obrador. Tampoco creo en esos videos y documentos comprometedores. Soy de aquellos que suponen que cualquier posible acusación contra Peña, Calderón, Fox o algún otro funcionario de sexenios pasados se haría cuando las cosas estuvieran lo suficientemente mal para necesitar un gran escándalo que le atrajera simpatías o al menos que distrajera a los medios y la opinión pública.

Como sea que haya sido, con acuerdo o sin acuerdo, la presentación de Pablo Gómez huele mal. ¿Por qué no mencionar a Peña Nieto por su nombre desde el principio? ¿Por qué no colgarse la medalla de ser el sexenio en el que se castigó con el peso de la ley a uno o varios expresidentes? En lugar de eso se hizo un señalamiento sin nombre y se envió un expediente con suposiciones a la FGR. El presidente quiere que Gertz Manero le saque las castañas con la mano del gato. Esa es su tarea y la razón de que siga en su cargo.

Por supuesto, los análisis no se han hecho esperar: se habla de la acusación como una pantomima, como un distractor para ocultar los fracasos de este gobierno. También se sostiene que se hizo para advertir al PRI en el Estado de México a fin de que no dé la batalla electoral en la entidad. Todas estas son propuestas válidas y tienen mérito. Sin embargo, hay que reconocer un par de cosas: este gobierno está reprobado, según las encuestas, en economía, empleo, combate a la corrupción y seguridad; el sexenio es un fracaso. A pesar de esto, la popularidad del presidente está por encima del 50%. Por otro lado, las encuestas que se conocen acerca de las próximas elecciones en el Estado de México le dan amplia ventaja a MORENA. Saquen conclusiones.

Regresando a la presentación del señor Pablo Gómez, los presuntos delitos se habrían cometido en este sexenio. ¿Qué pasó con la estafa maestra y los demás señalamientos de corrupción cometidos en el sexenio anterior? ¿Las acusaciones actuales, menores en comparación con los señalamientos anteriores, borran la posibilidad de investigar y castigar lo sucedido entre 2012 y 2018?

Le saldría barato al expresidente enfrentar las sospechas actuales mientras se olvidan las otras, las que deberían ser investigadas y proceder conforme a la ley. Ley que AMLO ignora una y otra vez. Todo el asunto huele a impunidad disfrazada.