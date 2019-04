Sin embargo, consideramos que una recesión global —o incluso en EU—tiene una probabilidad muy baja de ocurrencia en el 2019.

El cambio de postura monetaria, de restrictiva a ligeramente expansiva, por parte de la Reserva Federal (Fed) a finales del año pasado aligera la carga de una desaceleración para los mercados financieros globales. De hecho, muchos administradores de fondos se encontraban desinvertidos, por lo que, ante este cambio en postura monetaria, se vieron forzados a realizar compras de pánico. Esto explica el rally en el S&P500 de 13% durante el primer trimestre y el avance de 9% en el IPC (hasta el 9 de abril pasado). Esto también sustenta la apreciación del peso.

A pesar de este cambio de postura monetaria por parte de la Fed, los mercados de activos riesgosos enfrentarán un panorama complicado alrededor del mundo. En la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, este organismo revisó a la baja, por tercera vez desde octubre, sus pronósticos de crecimiento para la economía global. En estas mismas fechas, la Cepal redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de América latina, de 2.2 a 1.7 por ciento. Todas las regiones enfrentarán retos importantes este año.

En Asia, el riesgo más importante es la posibilidad del agudizamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es muy probable que se llegue a un acuerdo puesto que, a pesar de la rivalidad entre China y EU, también existe una enorme simbiosis entre ambas economías, ya que China ofrece manufacturas baratas al consumidor de EU y, a cambio, está dispuesta a tomar bonos del tesoro de Estados Unidos a tasas muy bajas.

No obstante, en estos casos, no siempre impera la racionalidad. Los mercados asiáticos serán muy sensibles ante la posibilidad o no de un arreglo comercial entre estos dos gigantes económicos, puesto que toda la periferia china depende de esta relación —y en menor medida de su interacción con Europa.

Hablando de Europa, una cadena se rompe por el eslabón más débil y los tres eslabones más débiles son: (1) el Brexit, (2) Italia, y (3) desaceleración de la economía alemana.

El Brexit se ha convertido en un dolor de cabeza que probablemente no terminará de manera favorable, la extensión de seis meses que se acordó con la Unión Europea no necesariamente resolverá el problema de mejor manera para la economía del Reino Unido y podría, en cambio, incrementar la agonía.

La economía del Reino Unido ha padecido casi tres años de incertidumbre, con una gran volatilidad en su moneda y en su mercado accionario. Cientos de empresas han abandonado las islas en busca de países más estables en Europa.

Por su parte, Italia es gobernada por una coalición populista de izquierda y de derecha que reta los cánones fiscales y límites de endeudamiento establecidos por la Unión Europea. La irresponsabilidad italiana pone en riesgo al sistema bancario en todo el continente.

Finalmente, la economía alemana se desacelera pronunciadamente, especialmente debido a que su principal industria, la automotriz, encuentra condiciones desfavorables alrededor del mundo.

En Estados Unidos, después de que se esfumó el impulso a la economía causado por la reforma fiscal de Trump que entró en vigor en el 2018, como ya mencionamos, la Reserva Federal decidió cambiar la señal, hacia una postura más relajada, lo que ha propiciado un rally en los mercados de capitales alrededor del mundo durante el primer trimestre del año.

No obstante, la economía más grande del mundo crecerá menos en el 2019 que en el 2018. El nivel de desempleo, que se encuentra en niveles mínimos, no ha mostrado presiones inflacionarias, por lo que hay espacio para un relajamiento en la política monetaria.

México se ha beneficiado de un cambio en la postura monetaria en Estados Unidos —y sus principales contrapartes alrededor del mundo—, con rally en los mercados accionarios y una apreciación significativa en el tipo de cambio, con lo que el IPC en dólares mostraba un avance de 11% al cierre de la semana anterior.

Sin embargo, hacia delante vemos varias nubes en el horizonte: (1) el proceso de aprobación del T-MEC, (2) el bajo crecimiento de la economía y poca confianza de los inversionistas, (3) proyectos públicos de inversión de baja o nula rentabilidad, y (4) para las emisoras en bolsa, los tres primeros trimestres del año tendrán una comparación muy complicada frente a los mismos del año anterior.

Por todo esto, mantenemos nuestro objetivo para cierre de año en el IPC en las 43,300 unidades, con un crecimiento en el PIB de 1.2% y una estimación puntual del tipo de cambio en 20.20 pesos por billete verde.

*Héctor O. Romero es director general en Signum Research.