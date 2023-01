Perspectivas económicas: lo pendiente

A lo largo de estos cuatro años de administración la economía mexicana ha sobrevivido gracias a los fundamentos macroeconómicos que se fueron forjando a lo largo de décadas y también a la disciplina fiscal que el presidente López Obrador ha desplegado en estos años. Banxico ha contribuido con su política monetaria hasta cierto punto ortodoxa a veces al extremo, lo que ha permitido, por ejemplo, la fortaleza del peso quizás a costa de un mayor desarrollo. Han sido la estabilidad macro heredada, la conservación de ésta por parte del gobierno y la disciplina monetaria las responsables de que las finanzas del Estado no se desplomarán y con ellas la economía, durante los años de pandemia. El año que terminó probablemente habremos crecido 3% una cifra por demás positiva al grado que ha llegado a ser sorpresa para todos los analistas nacionales e internacionales que normalmente pronostican sobre México. El final del 2022 igualmente arrojó la noticia de que la inflación si bien alta, comienza su descenso ubicada en el 7.3 por ciento. No obstante, el tema de mantener en buena forma las variables macroeconómicas es algo que, como país, debemos de dar por descontando como algo normal y obligado no para celebrarse año con año, sexenio tras sexenio.

Nuestro gobierno ha cumplido con mantener la estabilidad económica del país con ello, sabemos, se logra el desarrollo de todos lo que, además, es permanente. En el pasado reciente muchos vaticinaron, por ejemplo, la devaluación del peso tan pronto como durante la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cambio, observamos que los fundamentos se mantienen. Para este 2023 advertimos a las economías industrializadas ya en recesión en sus áreas industriales lo que confirma el freno económico global el que todos esperamos sea breve una vez que la inflación mundial ceda y el ciclo vuelva a subir. En este proceso nuestra economía no estará exenta de las consecuencias de la recesión que se gesta. Al finalizar este año, la economía seguirá sin crecer y aún distante de lo que se tenía en el 2018 ésa es la parte que nos falta como lo ha sido en gobiernos anteriores, los cuales que pese a lograr estabilidad no han sido capaces de generar niveles de crecimiento adecuados y permanentes. La falta de crecimiento seguirá estando pendiente al igual que el fortalecimiento de las capacidades del estado para garantizar los bienes públicos que la sociedad paga por ellos y merece que en el caso de la salud, educación y vivienda son derechos humanos. Hemos llegado al momento en el que la estabilidad económica, la disciplina fiscal y monetaria, los balances públicos y un fuerte no sean noticia, sino un hecho; es urgente que llegue el crecimiento sostenido.