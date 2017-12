En las últimas semanas diversos políticos han expresado frases que dan pena ajena, auténticas perlas de nuestra muy peculiar manera de hacer política. Presento una lista parcial de algunas de estas perlas, que podrían corresponder a lo que Alejandro Rosas y Julio Patán han denominado “México bizarro. El país que no quieres recordar”. Veamos.

“Háganme suyo”, imploración de Meade ante la CTM pidiendo su apoyo. “México le debe mucho al PRI”, Meade al aceptar la postulación de ese partido. “No quise fracturar al Partido”, Ivonne Ortega al justificar su cambio de actitud de ya no buscar la candidatura del PRI. “Tenemos que movernos en un esquema donde la pregunta no sea válida, vamos a funcionar bien cuando la pregunta deje de tener mérito”, Meade respondiendo si estaría dispuesto a investigar casos de corrupción de esta administración, involucre a quien involucre. AMLO sobre Meade: “Por más que lo inflan no hace ni burbuja”, y “ya tienen a su pelele, es un señoritingo”. “Son pirruris”, AMLO sobre sus contrincantes; “están muy blanquitos, les recomiendo que se vayan a los pueblos”. Otra de AMLO: “El PES no es de ultraderecha”. Mancera sobre Meade: “nos quieren convencer de que es la última Coca-Cola del desierto”.

“Es un pollo desplumado”, Enrique Ochoa sobre Ricardo Anaya y Cordero sobre el mismo Anaya: “lo que toca lo incendia, por algo le dicen el cerillo”. “Los muertos que vois matais hoy gozan de cabal salud”, Anaya a los críticos de que no se concretaría el Frente. “El país no es guardería ni manicomio”, Fox al referirse a las aspiraciones de Anaya y de AMLO. “Qué Vicente Fox tan pendejo”, Gustavo Madero en respuesta al apoyo abierto que Fox le dio a Meade.

La delegada en Iztapalapa, Diane Anguiano, en mensaje a los jóvenes: “¡Cojan rico pero con condón!”. Aunque es del 2016, ésta es una verdadera perla de AMLO: “Yo no odio, lo que quiero es que haya un verdadero cambio y así lo está entendiendo la gente, los que yo llamo cariñosamente los solovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo”. Un solovino es un perro callejero.

“Andan todos bien despistados”, Peña Nieto en reacción al predestape de Meade por Videgaray. “El referente en que México se ha volvido (sic) para otras naciones con estas reformas”, EPN en un discurso en la OCDE. “Si el TLC se acaba, no se afectarán las exportaciones”, Peña.

Aunque no es frase, la imagen de Meade disfrazado de Chamula al dar inicio a su precampaña es un insulto hacia los indígenas y la inteligencia de los mexicanos. Esta es apenas una pequeña muestra de nuestro surrealismo político, la cual seguirá enriqueciéndose durante los próximos seis meses de actividad político–electoral.