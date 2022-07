El futuro del mundo, escribe Emiliano Ruiz Parra, es la proliferación de barrios marginales, carentes de servicios, que van construyendo y poblando personas precarizadas. Éstas, sugiere el autor de “Golondrinas. Un barrio marginal del tamaño del mundo”, son a la vez víctimas del sistema socioeconómico depredador que predomina en México y el mundo, y pioneras de una oleada más de la urbanización salvaje que lleva hasta el campo a poblaciones urbanas urgidas de vivienda, bien básico que las políticas urbanas han vuelto inalcanzable.

En esta magistral crónica de la transformación de un rincón del noroeste de Ecatepec en una ciudad perdida o slum, sin ocultar la faz obscura de este municipio estigmatizado como “infierno” donde abundan feminicidios, violaciones y robos, Ruiz Parra reconstruye la historia de una zona en cuyas orillas confluyen descendientes de campesinos, familias de trabajadoras no calificadas, antiguos obreros cuyos oficios o puestos desaparecieron… un vasto conjunto de personas que, desde los escritorios, algunos ven como “población superflua” o como “daño colateral” del neoliberalismo salvaje.

Lejos de la perspectiva distante que impide ver el ímpetu humano en la miseria, el periodista recupera las luchas de personas con principios, sueños y aspiraciones de futuro, que lograron crear una comunidad, así fuera problemática, en terrenos hostiles, sujetos a los vaivenes de la (mala) política, la corrupción de políticos, “emprendedores” y líderes. Entre ellos destacan dos tipos de protagonistas: líderes que defendieron los intereses comunitarios, anclados en la tradición o en el sentido de la legalidad y el derecho a una vida digna, y mujeres pioneras que invierten su mínimo ahorro, multiplican su trabajo, arriesgan su seguridad y se someten a la doble explotación de un trabajo lejanísimo y un endeudamiento eterno, con tal de ser propietarias de un pedacito de tierra donde vivir, ellas y su familia.

Estos personajes, el líder campesino Jesús Fragoso, el maestro José Encarnación, las pioneras Leti Solano, Imelda Reyna y otras mujeres incansables, tienen vida y voz propia, una historia que contar y digna de ser contada como ejemplo de resistencia y resiliencia ante la adversidad. Son también, nos recuerda su cronista, representativos de la transformación de un paraíso perdido en megalópolis desquiciada que arrastra a los más vulnerables hasta terrenos inhabitables, aplanados y “urbanizados” a fuerza de trabajo, esfuerzo y esperanza inagotable.

La adversidad que enfrentan estas mujeres y hombres, sus hijos e hijas, no proviene sólo de las lluvias torrenciales que destruyen techos de lona y pudren los escasos muebles, ni surge sólo del terreno plagado de alimañas, abierto al merodeo de ladrones o violadores. A los riesgos que conlleva “civilizar” la naturaleza se añaden los manejos retorcidos de líderes que ven en estas nuevas pobladoras fuente potencial de cuotas y apoyos clientelares, la codicia de políticos que modifican leyes para apropiarse de terrenos en nombre del Estado para facilitar el despojo: su apropiación privada y mercantilización, sean o no adecuados para vivienda. La adversidad que representan la corrupción y negligencia sistémicas, evidentes en la historia de Golondrinas y sus alrededores, es comparable a un enjambre de sismos, con el agravante de que el desastre, el sufrimiento y la violencia no resultan de circunstancias naturales. Se deben a la codicia de unos cuantos, a la corrupción de un sistema político donde candidatos y gobernantes de todos colores conciben la dotación de luz, agua, drenaje o pavimento como oportunidad para medrar y manipular.

Quien se pregunte por qué en México parece imposible resolver los problemas de una comunidad de cinco mil personas en Ecatepec o Guanajuato, encontrará aquí amplio material de reflexión: no es sólo falla del “sistema”, “falta de recursos” o “fatalismo” mexicano. A la precarización promovida por “el sistema” se añade una historia de despojos con nombres y apellidos, tan emblemática como la expansión de las “hiperciudades”.

Un libro imprescindible para entender la modernización sin desarrollo que ahonda día a día desigualdades insostenibles.