Perdiciones en Palacio Nacional

En Palacio Nacional se han recibido diariamente 300 solicitudes de audiencia o apoyo dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el arranque del sexenio, una romería se congregaba en la Puerta Mariana; aunque otro contingente acudía al acceso de la calle de Moneda, para manifestarse ante las cámaras y micrófonos de los asistentes a las Mañaneras.

La promesa presidencial de escuchar y dialogar sin distingos con todos los grupos sociales se materializó con la habilitación de una oficina de Atención Ciudadana, cuyo despacho se ubica en la planta baja del edificio 10 del complejo de oficinas donde despacha el Ejecutivo federal. Los escritos eran recibidos en la entrada de Correo Mayor por el equipo de Leticia Ramírez Amaya.

Incluso antes del cierre obligado por la contingencia sanitaria, la titular de esa área —subordinada al entonces coordinador de Política y Gobierno, César Yañez Centeno — había dispuesto un sistema de recolección de las peticiones (que también podían tramitarse a través del teléfono 800 080 1127 o por el sitio web del gobierno de México) que permitiría analizarlas y gestionarlas digitalmente ante más de 200 instituciones públicas, federales y estatales.

Recibir la solicitud y verificar su respuesta son las tareas sustantivas de dirección, adscrita a la Oficina de la Presidencia. Una tarea interrumpida desde hace cuatro meses y medio, cuando Ramírez Amaya fue designada titular de la SEP y dejara su lugar en Palacio Nacional a Gabriela Romero.

El micrositio de atención ciudadana en el portal del gobierno de México (www.gob.mx/atencion/) está en mantenimiento. Y hasta ahora no se conocen las causas de la suspensión del servicio, las opciones para completar el trámite son solamente presencial (documental) o vía telefónica.

La información almacenada en el SIDAC de la Presidencia de la República entre el 1 de diciembre del 2018 y el 23 de septiembre del 2022 está perdida. Sin rastro de más de 400,000 registros, de acuerdo con la información disponible.

Las peticiones registradas, escaneadas y enviadas a las dependencias generadas antes de ese día simplemente no aparecen en la base de datos que contenía archivos PDF correspondientes a las peticiones, canalizaciones y respuestas.

Ni las instancias gubernamentales ni los solicitantes pueden ver las respuestas. El fallo —de acuerdo a las fuentes consultadas— ocurrió en la oficina encargada de organizar, conservar y resguardar los expedientes. La suspensión en SIDAC también afecta el trabajo de otras dependencias, pues si ellos recibieron una solicitud el 9 de septiembre y no la descargaron o no generaron un respaldo, no podrán leerla y por lo tanto, tampoco podrán atenderla.

“En su afán por alejarse lo más posible del proyecto anterior y mantenerse a salvo, la nueva directora de atención ciudadana ha disminuido al área más noble de Palacio Nacional”, lamentaron.

Efectos secundarios

PENDIENTES. Lejos de terminar, la polémica sobre la tesis de Yasmín Esquivel Mossa. El capítulo más reciente es el desconocimiento del comunicado emitido por la ministra, por parte de la Fiscalía de la CDMX. Este affaire ha generado un impacto en la opinión pública pocas veces visto. Aquí mismo han recibido un cúmulo de opiniones. Entre las más elocuentes, ésta de una atenta lectora: “Apareció (el rector) Graue, dando un veredicto, de manera política, sin ser la comisión dictaminadora. Y después aparece el señor Báez contradiciéndose: dice que lo plagiaron, pero que él usó una parte de párrafos del texto de Esquivel, que le dio la directora de tesis. Y entonces, según él lo plagiaron y el plagió”. Graue descalifica con su opinión a la comisión dictaminadora de la FES Aragón, que falta de seriedad... Curioso como Graue aprovecha la situación, y el ministro Gutiérrez, es parte del Consejo de Patronato UNAM. Hablemos también del elitismo en la elección de Presidencia de SCJN y de rectorías de universidades...”.