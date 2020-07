Promesas incumplidas y frases prefabricadas, mentiras repetidas sistemáticamente pretendiendo que en algún momento parezcan verdad. El gobierno que prometió una cuarta transformación sólo genera pérdidas y destrucción. No importa qué indicador se revise, qué cifras se estudien o qué datos se consulten, todos apuntan a que México vive uno de sus peores momentos.

Solamente alguien que pretende controlar más y manipular más a quienes menos tienen puede considerar que una crisis sanitaria y económica le vienen “como anillo al dedo”. Sólo alguien que no reconoce ni respeta la dignidad, sólo alguien a quien le estorba la libertad, puede celebrar una realidad tan trágica en lugar de buscar soluciones para salir de ella.

Es inaceptable e inmoral atentar contra la vida y la esperanza de millones de mexicanos. Las malas decisiones del 2019 se acumularon con el pésimo manejo de la emergencia sanitaria y el resultado está siendo desolador.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, la pérdida de empleos formales durante la pandemia asciende a más de 1 millón. El Banco de México va mucho más lejos al afirmar que la pérdida de empleos supera los 12 millones si se suman los empleos formales, informales y subempleos que se han perdido en los últimos meses.

Perder el empleo es perder la libertad. Al no tener ingresos ni opciones hacia el futuro, no hay certidumbre ni existen alternativas para poder elegir y vivir dignamente. Quizá por eso el gobierno se empeña en decir que todo va bien, pues al no reconocer la magnitud del problema, se niega a detener y revertir esta tendencia mientras inventa enemigos para fomentar un discurso que polariza y abona a la muy debilitada cohesión social.

El gobierno federal no hace nada para detener el cierre de empresas ni la quiebra de negocios. Lejos de asumir una actitud solidaria y subsidiaria, prefiere seguir señalando y condenando a los empresarios; fomentando equivocada y perversamente la idea de que tener dinero, arriesgarse, generar empleo y riqueza, incluso estudiar en el extranjero para servir mejor, es de malos y adversarios. Para el gobierno no existen los mexicanos, sólo hay buenos y malos.

El gobierno federal se niega a escuchar a los empresarios y a ofrecer incentivos que salven las fuentes de empleo y trabajo de las cuales depende la subsistencia de miles de familias en todo el país. No permitamos que nos arrastren al abismo.

Tenemos que ser mucho más creativos y solidarios por encima y a pesar del gobierno para seguir generando oportunidades y empleos dignos, para ayudar a quienes se están quedando sin trabajo, sin opciones, sin sustento. No permitamos que el país se nos vaya de las manos. La suma de todos genera esperanza.

