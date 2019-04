Ya se ha reiterado que el sistema mexicano de pensiones para la llamada generación afore se encuentra en una condición crítica determinada por: (A) una muy baja tasa esperada de remplazo de las pensiones (de máximo 30%); (B) una cobertura muy baja, ya que 70-80% de los cotizantes no alcanzará una pensión por no cumplir con los requisitos, y (C) una insuficiencia crónica del ahorro voluntario pensionario.

Muchos analistas coincidimos en que se requiere una reforma integral para enfrenar esta crisis. Un sistema pensionario está compuesto por pilares. En México, éstos están muy desconectados entre sí, por lo que su plena integración y complementariedad deberían ser el punto de partida de una reforma integral. La Cámara de Diputados está considerando una iniciativa de cambios a la ley del SAR, cuyo dictamen la semana pasada no logró un acuerdo en el pleno. Si bien dicha iniciativa tiene elementos que van en la dirección correcta, no es una reforma, sino apenas son cambios, algunos cuestionables, al régimen de inversión y de las comisiones, pero no se aboca a lo más crítico que debe modificarse para mejorar las pensiones y su cobertura.

Hay experiencias exitosas en el mundo que se salen del molde de afores que tenemos en México como el caso de Canadá. Su sistema tiene tres pilares muy bien integrados: el primero, una red pública de seguridad social para individuos de bajos ingresos; el segundo, un sistema público obligatorio en función de los ingresos, y el tercero, opcional, lo componen planes ocupacionales privados.

El sistema alcanza tasas de remplazo en promedio de 55%, pero lo más interesante es que la inversión de los recursos es administrada por un consejo independiente: Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que maneja un portafolio cercano a 450,000 millones de dólares. Su mandato es maximizar las inversiones evitando riesgos excesivos. Aunque es un gran inversionista estatal a nivel mundial, sus reglas de gobernanza son similares a las de un fondo privado. Tiene un grupo de manejadores de fondos muy experimentado que provienen de la banca internacional. Su matriz está en Toronto, pero tiene oficinas de inversión, entre otras, en Hong Kong, Londres, Nueva York, São Paulo y Sydney. Tiene una sólida estructura financiera con activos en bienes raíces, recursos naturales e infraestructura y regalías vinculadas a tecnología.

Además, el CPPIB tiene asientos en los consejos de 77 empresas privadas. Ha generado rendimientos en los últimos 10 años por encima de un umbral calculado para enfrentar sus obligaciones y la perspectiva actuarial es que esto se mantendrá. Muchas veces debemos pensar fuera de la caja para resolver problemas. La experiencia pensionaria de Canadá bien vale la pena ser estudiada.