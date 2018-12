Donald Trump se puso una trampa de manera involuntaria. El martes quiso exhibir frente a medios de comunicación a Nancy Pelosi y Charles Schumer, líderes demócratas en la cámara de Representantes y Senado, respectivamente, pero quien salió chamuscado fue el propio presidente.

Se trataba de una reunión sin medios pero el presidente los llamó para armar su reality show. Los sorprendió.

Durante 17 minutos los demócratas dejaron sobre la lona a Trump. Al utilizar un símil pugilístico, en poco más de cinco rounds Pelosi y Schumer demostraron la nula capacitación que tiene el presidente de Estados Unidos para debatir con políticos.

Durante dos años no debatió porque tuvo la mayoría en las dos cámaras. Siguiendo el mapa mental de su álter ego, Steve Bannon, a Trump sólo le ha interesado “debatir” (en sus códigos significa “insultar”) con el “verdadero partido político opositor”: The Washington Post, The New York Times y CNN. Pero eso cambiará a partir de enero cuando la cámara de Representantes la controle los demócratas.

Pelosi y Schumer dieron una probadita de lo que vendrá en el 2019. Durante la reunión del martes en la Casa Blanca lograron que Trump dijera públicamente que él asumirtá la responsabilidad en caso de que cierre la administración por estangulamiento del presupuesto.

Lo haría por “seguridad nacional” debido a la inminente entrada de terroristas a su país en caso de que no construyan el muro en la frontera con México: 5,000 millones de dólares o cierra la administración y miles de burócratas se quedarán en penumbras durante la Navidad. Los demócratas le ofrecen sólo 1,600 para seguridad fronteriza. Pelosi lo desarmó: “No hay votos en la cámara”. Trump insistió y Pelosi dijo: “Entonces ve y hazlo”.

Fue Pelosi y no los medios incómodos para Trump, quien lo encaró diciendo que las tarjetas que le prepara su equipo no reflejan la realidad, en particular, cuando habla de terroristas que supuestamente intentan ingresar a Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano ha revelado el nombre de sólo dos miembros de la caravana hondureña con historial delictivo. Son 7,000 los que ingresaron al país por Tapachula y sólo 4,841 llegaron a la ciudad de México, entre ellos, 1,726 menores de edad.

El INM tierne registrado en lo que va de 2018 la entrada de 28 personas provenientes de Somalia; 105, Haití; 10, Afganistán; 1,038 de Bangladesh y 2,949 de India.

Pero Trump insiste en la construcción del muro. Pelosi cree que su obsesión es parte de su virilidad. Lo comentó la demócrata al salir de la reunión con Trump. En realidad, son restos de las miserias que prometió durante su campaña. Ahora, a Trump lo está asfixiando la realidad: Michael Cohen, el que fuera su abogado, tres años de cárcel. Vendrán las sentencias a Flynn, Stone y una serie de personajes investigados por el fiscal especial sobre la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales, Robert Mueller.

Vendrán dos años intensos. Por lo pronto, nació por fin la oposición política de Trump. Ahora el enemigo está en casa.

Trump se ha quedado sin munición para negociar la contrucción del muro. No cerrará la llave del gobierno.

