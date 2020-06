La entrada a la Ciudad de México del presidente Benito Juárez el 15 de julio de 1857 resolvió 40 años de lucha entre conservadores y liberales y al restaurar le República cimentó el Estado republicano y laico.

A 163 años de la Restauración de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en campaña, define como liberales a los propios y conservadores a los adversarios, como opciones, únicas opciones para las elecciones del 2021.

Quien esto escribe se pregunta si, en medio de dos gravísimas crisis, la sanitaria y la económica, de consecuencias imprevisibles, conviene a la nación confrontaciones que reviven luchas resueltas hace más de siglo y medio. No lo creo, no lo creo.

México es partidario del comercio global

Al proponer al subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, como candidato del gobierno mexicano para disputar la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, se reafirma el compromiso con el comercio global.

Así explicó la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, el significado del anuncio hecho ayer 8 de junio, en Palacio Nacional. Quedó claro que la promoción la hará el canciller Marcelo Ebrard.

Fundada en 1995, la OMC es instrumento de la capitalista globalización para ordenar el comercio mundial. De alguna manera, quiérase o no, muchos verán la candidatura como una sorpresiva definición ideológica.

Congreso, la oposición ante campo minado

Incapaces todavía de tener las habituales sesiones presenciales, las dos Cámaras del Congreso tienen ante sí el reto de solventar legislaciones indispensables para los planes del Gobierno de la República.

Mientras, con expertise legislativa, Morena ha logrado, por ahora, fortalecer sus bancadas y, obviamente, su mayoría, sin que la oposición encuentre la fórmula para enfrentarla.

Y los traen como loros a toallazos y les minan el terreno con ocurrencias y globos de sonda. Por ejemplo, dicen que Morena quiere rebajar el IVA al 10 por ciento. ¿Con las finanzas públicas rechinando? Claro que no, pero la oposición salió a manotear.

Notas en remolino

Sin querer, queriendo, al llamar “irrespetuoso” al gobernador jalisciense Enrique Alfaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló el conflicto... Escribió Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby: “Los ricos son distintos a todos los demás. Uno diría que también los políticos”... Ahora no “espían” como en el ancient regime, pero a menos que suprimieran todo servicio de inteligencia, en Palacio ya saben quiénes están detrás de las protestas anarquistas en CDMX. ¿Dejarán correr y dejarán pasar?... Por cierto, el acuerdo CDMX con la banca privada les cayó a los banqueros como anillo al dedo. Ellos que tanto han batallado para que los clientes no acudan a sucursales y usen banca electrónica, así no pagan mano de obra y aumentan sus ganancias. Como anillo al dedo, que dijo el clásico... Cuántas cosas se dicen por la pandemia. Ahora hablan los morenistas de imponer requisitos sanitarios a los extranjeros que llegan a México. Sólo una pregunta, ¿también a los estadounidenses?... ¿Cree en los unicornios? Pues con polvo de sus cuernos se prepara una medicina que cura todo....