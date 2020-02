Es un hecho que loa miembros del gabinete deben sofocar los sofocones que reciban en las mañaneras presidenciales, es parte de la descripción de puesto en el actual gobierno de la República.

Todos, unos más, unos menos, están expuestos a que los contradiga o desmienta su Jefe, el Presidente de la República, pero apenas empieza la prueba para el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero, el primer Fiscal de la República, aprecia la oportunidad de crear un legado trascendente. A diferencia de sus compañeros de gabinete, bajo ciertas circunstancias no le temblará la mano para jugar la carta de la autonomía.

UNAM: ¿existen servicios de inteligencia?

Nadie quiere espionaje político, pero es innegable que la desestabilización de la UNAM, con eventual contagio a otras universidades públicas bien puede ser un asunto de Estado y hasta de seguridad nacional.

Por lo tanto, es inaceptable que los servicios de inteligencia del Estado Mexicano no cuenten ya con un panorama completo de quiénes y por qué asedian a la UNAM y amenazan con huelga general.

Sería gravísimo que Palacio Nacional dejara actuar impunemente a los grupos que coordinador tienen sitiada a la UNAM y no se organizara una operación política para defenderla. Más que gravísimo, sería irresponsable.

No son los “puentes”, es la educación

Muchos ya olvidaron cuando casi linchamos a Fidel Castro por afirmar que “los niños mexicanos conocen mejor a los personajes de Walt Disney que a los héroes de su país”. Hoy, vale recordar aquel episodio.

Quiere el Presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar los “puentes vacacionales”, los fines de semana largos establecidos desde los años del panismo. Cierto la idea era fomentar el turismo interno.

Dice que los niños de secundaria, como su hijo menor, desconoce que celebra el 5 de febrero. Tiene razón, es abismal la ignorancia histórica de las nuevas y las viejas generaciones. No es culpa de “los puentes”, es que hace 50 años que se hacen experimentos sexenales en el sistema educativo.

NOTAS EN REMOLINO

Descubrieron los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, hasta los de Morena, la diferencia entre sus agendas legislativas y la agenda presidencial. No están tan seguros de respaldar lo del financiamiento de los partidos y la eliminación del fuero... Si no está roto, para que lo arreglas, si funciona, no lo cambies, dicen los refranes sajones. Así, el Consejo Coordinador Empresarial ya puso en marcha la reelección de su presidente Carlos Salazar Lomelín... En plena epidemia del coronavirus, quien en la cancillería creyó buena idea enviar a Hong Kong al subsecretario de Relaciones Exteriores Jesús Seade. Imperdonable... Con una terna de buenas figuras, el Presidente envió al senado su terna para presidir la Comisión Reguladora de Energía, vacante desde mayo del 19... Le informó el consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova al recién “elegido” presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que en diez días sabrá qué tan “blindada” fue su elección... Una pregunta. ¿No necesitarán ambulancias aéreas el INSABI, el IMSS o el ISSSTE? ¿Por qué subastar aviones y helicópteros? ¿Sólo porque están “salados”?...