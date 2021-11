La incertidumbre sobre el estado de derecho en México ya es realidad en los pasillos del Parlamento Europeo de Estrasburgo y de su réplica en Bruselas.

En vilo está la aprobación del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México y, en particular, quien remueve los cimientos de confianza en el Gobierno del presidente López Obrador es su propuesta de reforma energética.

“El gobierno mexicano tiene toda la legitimidad de cambiar las reglas, el tema que se complica es imaginar la retroactividad porque el Estado de Derecho no funciona así”, comentó Massimiliano Smeriglio, copresidente de la Comisión parlamentaria Mixta México-Unión Europea en una reunión con periodistas el pasado viernes.

Un día antes, Smeriglio junto con otros europarlamentarios se reunieron con funcionarios de la secretaría de Energía. El encuentro fue “duro”, mencionó, subrayando que en otros de sus encuentros con funcionarios de otras secretarias “hubo más diálogo”.

El europarlamentario Smeriglio no dejó duda en su afirmación. Fue claro.

“Para nosotros, el tema de la reforma energética es un tema sensible al que damos mucha atención, obviamente. Respetamos la soberanía de México (...) lo que más nos importa es que, lo que elija hacer el Gobierno mexicano, y en esto no tenemos la menor duda, esté dentro del estado del derecho y, por tanto, del respeto a quien ha invertido en este país en estos años”, indicó.

Tal pareciera que para el presidente López Obrador los mecanismos y compromisos internacionales no los pondera en su planeación de políticas públicas de su Gobierno. Sus ausencias en Roma y Glasgow durante las reuniones del G20 y COP26, respectivamente, no tendrían que ser pasadas por alto, tienen que ser interpretadas como cierto desprecio a los problemas globales como si México se ubicara en un planeta alternativo a la Tierra.

Massimiliano Smeriglio es contundente cuando se le pregunta si la reforma energética podía echar abajo la ratificación del Acuerdo Global. Lo niega, habla del enorme espectro temático que se negoció en el Acuerdo Global. Sin embargo, la aprobación de la reforma socavaría la confianza de México por parte de la Unión Europea. Es claro.

Solo se requiere que uno de los 27 parlamentos de los países miembros de la Unión Europea rechace el Acuerdo Global para que no sea ratificado.

¿España? ¿Italia?

Le recordé a Massimiliano Smeriglio la confrontación con España construida por el presidente López Obrador desde el inicio de su gobierno. España, la puerta de México hacia la Unión Europea. Prueba de ello es la composición del conjunto de eurodiputados que visitaron México la semana pasada: tres de los cinco que viajaron, son españoles.

Smeriglio me menciona que el Acuerdo Global no tiene vínculos con los intereses de cada país de la Unión Europea, sin embargo, el Parlamento Español sí tiene vínculos con la situación política de México. ¿Qué pasaría si el Partido Popular (PP) no lo aprobara?

En efecto, Pedro Sánchez y su gobierno de coalición con Unidas Podemos tienen mayoría, pero no hay necesidad de comprar un pleito tan absurdo con España.

Le pregunté a Massimiiano Smeriglio sobre los sesgos pro obradoristas de parte de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra. El eurodiputado calificó de “preocupante” lo que escuchó de parte de ongés.

Los compromisos internacionales incomodan al presidente AMLO. Los interpreta como injerencistas para sortearlos.

Desde Bruselas me confirman que Josep Borrell tuvo que cancelar una visita a México en las últimas horas. No lo podían recibir.

El Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tomó sus maletas y viajó a Brasil.

Twitter: @faustopretelin