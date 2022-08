Paredes, posible

Un hecho muestra el alcance y la profundidad de la modernización de México (aunque no el único): la participación creciente de la mujer en diversas actividades, notoriamente la política. Ese territorio plagado, antaño, de testosterona pura, que poco a poco y por el esfuerzo y profesionalismo de algunas de ellas, fueron ocupando en distintos ámbitos de la vida nacional.

La carrera de derecho, por ejemplo, en la UNAM, tiene más mujeres en su matricula que hombres. Cuando yo estudie allá por los años 80 era exactamente, al contrario. En materia de jueces y magistrados sucede lo mismo y así en otras profesiones y actividades.

Ya se que las comparaciones son odiosas, pero mientras hay mujeres que desde el esfuerzo y el profesionalismo han alcanzado distinguidas posiciones en la vida del país, otras han optado por estrategias diferentes, menos edificantes.

Vea usted a Delfina Gómez Álvarez: dejó de ser maestra, para unirse a las filas de Morena bajo el mando de Higinio Martínez, senador por el Edomex. De ahí, montada en el lopezobradorismo, se presentó como candidata de Morena al gobierno de Texcoco y lo ejerció por tres años, de los cuales lo mejor que puede recordarse de ella, es que resultó culpable de delitos electorales por lo que su partido tuvo que pagar 20 millones de multa. En esto último extraña que la FGR, no haya abierto una carpeta de investigación, por uso de recursos de procedencia ilícita, como si la abrió a el Bronco. Razón por la cual él está en la cárcel y Delfina no. El día de hoy, es la virtual candidata al gobierno del Estado de México por Morena y todo indica que dejará la SEP, con un presupuesto pírrico, con conflictos internos, sin escuelas de tiempo completo y una serie de deficiencias más que no alcanzaría este artículo a enlistar.

Claudia Sheinbaum, surgió a la vida política con el CEU de la UNAM de la mano de su entonces novio Carlos Imaz, el de las ligas, también. Fue secretaria de medio ambiente con López Obrador durante su gobierno y de Morena saltó a ser candidata al gobierno de la CDMX. Su gobierno no ha estado ajeno a problemas, el más notorio el de la línea 12 del metro. La conclusión del estudio hecho por una empresa independiente atribuye el accidente a fallas en la construcción, pero también al mantenimiento. Ahora es una de las corcholatas preferidas del presidente y espera a ser ungida para competir por la presidencia de la República.

Hay otras, sin embargo, con un historial distinto. Beatriz Paredes, actual senadora por el PRI, nació a la vida política en su natal Tlaxcala, de origen humilde, hecha en la cultura del esfuerzo, fue diputada local a los 18 años. presidenta de su congreso, luego gobernadora, 3 veces subsecretaria de gobernación, dos veces líder de su partido, dos veces embajadora y miembro activo de diversas organizaciones internacionales de mujeres y de partidos.

Beatriz Paredes ha dicho recientemente que aspira a ser candidata de la alianza “va por México” y goza de cabal reconocimiento entre sus pares, políticos de su partido y de los demás miembros de la oposición. Es conciliadora y propositiva y se le reconoce la profundidad de análisis. Vistas las curricula de las mujeres que se presentan a cargos de elección popular, en estos próximos dos años, hay que tener en cuenta experiencia, conocimiento y efectividad en el ejercicio público. No mucho más, pero nada menos, también.