Durante su gira del fin de semana por la ruta del Tren Maya entre Palenque y Escárcega, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier posibilidad de interrumpir las megaobras de su gobierno.

Calculadas las consecuencias en el ánimo social y político nacional, explicó que interrumpirlas significaría el fracaso de su gobierno de la transformación, lo cual, por supuesto considera inadmisible, inaceptable.

Confirma lo dicho hace tiempo: "soy muy perseverante", y explica por qué anuncia que las Fuerzas Armadas crearán y manejarán la empresa que manejará el Tren Maya y tres aeropuertos en la Península de Yucatán.

También Biden quiere migración ordenada

Al fin tuvieron su primera charla el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Estados Unidos Joseph Biden, un diplomático intercambio de buenos deseos, como siempre.

Aunque, según la oficina de Biden, hablaron de revigorizar la economía, también dialogaron de relaciones fundadas "en el respeto al Estado de Derecho y en avanzar valores compartidos.

Y si, hablaron de migración. El señor Biden aceptó discutir alternativas a las peligrosas caravanas hacia Estados Unidos, pero insistió en que la migración debe ser ordenada, lo cual, para fines prácticos, es la petición de siempre.

Urge aclarar el crimen contra Sandoval

A la sorpresa inicial y al escándalo del asesinato del ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval debe seguir una rigurosa y profesional investigación, sin importar los indicios borrados de la escena del crimen.

Urge porque fue político relevante y porque ya se dejan escuchar versiones de origen indeterminado que buscan enturbiar todavía más el caso, quizá para que sólo quede como una acción criminal más del cártel Jalisco Nueva Generación.

Si lo mató el cártel, la investigación debe determinar por qué. Trágico sería que, aprovechando se usara la ola incontrolable de violencia criminal como cortina para disimular el renacer de la bárbara costumbre de matar a los adversarios políticos

Notas en remolino

Validada por el tribunal electoral, la frase de la campaña de Morena que califica como "el tumor de México" a la alianza de partidos opositores, en estricto rigor no es distinta a aquella de "es un peligro para México" ... Sólo la realidad desgarradora de la inminente saturación hospitalaria ayudó a resolver el dilema diabólico a favor de la salud y se cierre la economía del Valle de México... A muchos observadores de la política escapa un dato. El problema para Morena no será calmar a los descontentos y frustrados por no ganar una candidatura, sino conseguir que los seguidores de cada uno, por pocos que sean, no se unan al abstencionismo dentro de seis meses... Y luego nos vienen a predicar. El Congreso de Estados Unidos investiga si, como dice un denunciante, la FAA, reguladora de la aviación, trucó las pruebas a favor de Boeing para que autorizar que volara de nuevo su modelo 737 Max... Algunos devotos del Gobierno de la República, en afán de defensa de la ley de seguridad para controlar agencias extranjeras, dicen que por la Iniciativa Mérida proliferaron agentes estadunidenses en México. Con patrañas no calmarán la irritación de Washington...