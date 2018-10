“La vida es una mala noche en una mala posada”, escribió Teresa, cuando tuvo que renunciar a irse a tierra de moros pidiendo, en vano, por amor de Dios, que allá la descabezaran. Era muy pequeña y todavía no conocía su destino.

Nacida con el nombre de Teresa de Cepeda y Ahumada, cuando el mundo era cinco centurias más viejo, pocas cosas eran ciertas: el día era muy distinto de la noche, había un solo dios verdadero, pero diferentes reinos, la tierra para los pies y los mares para el naufragio. Los temas, el bien y el mal; los personajes, santos y demonios.

La palabra estaba contenida en el canto y la conseja, la poesía, las leyes y todas las historias se contaban en los libros que eran muchos. Conjurando y exorcizando como siempre.

Teresa, que había de ser una santa en todos los sentidos —por vocación, voluntad, justicia, designio humano y divino— nació en Ávila, España, en 1515 y fue canonizada en 1622.

Teresa fue la primera mujer en ser proclamada como doctora de la Iglesia y fue también escritora fundamental en la historia de las letras españolas, fundadora de la orden religiosa de las carmelitas descalzas, mística de extraordinaria profundidad filosófica, filóloga crítica que aún hoy causa perplejidad por el atrevimiento de sus comentarios, a veces aterradora, otras incomparablemente dulce, escritora también que habría de ser ejemplo para todos los autores que hablaron del amor, el dolor, el placer y la muerte. Es decir, de los únicos temas de la literatura.

Fueron los libros, pues, los culpables de todo. Nacida en la casa señorial de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila de Ahumada, ella misma escribe:

Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto, con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de nuestra Señora y de algunos santos. Comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de seis o siete años malos pensamientos. Ayudábamos no ver en mis padres favor sino para la virtud, que tenían muchas.

Pero los malos pensamientos —después de haber leído los libros de su padre, todos muy buenos de caballería y los de la biblioteca secreta de su madre— derivarían en graves travesuras.

Fascinada por los martirios que santas y santos pasaban según había leído, a Teresa le parecía que compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Entonces, con apenas 13 años, logró convencer a su hermano favorito, Rodrigo, de 15 años, de hallar medios para llegar al anhelado martirio y escaparse de la casa hasta lejanas tierras musulmanas. A punto de emprender camino, fueron detenidos por sus padres y ejemplarmente castigados.

Sin embargo y a pesar de la desilusión, Teresa no abandonó la idea de subir al cielo, ascender a lo más alto renunciando a lo que fuera. Entonces comenzó a pensar, a escribir y a rezar. Poco a poco aprendió a separar, unir y discernir espíritu y pensamiento.

Lograr el amor divino ocupó los desvelos de Teresa. Junto con el deseo inamovible de desposarse con Dios. Fue así como, desafiando por última vez a su padre, entró en el convento de la Encarnación para profesar como monja en noviembre de 1537.

Lúcida como pocas y atenta como nadie, Teresa escribía con estilo claro y prosa limpia. En sus libros trató varios asuntos con su propia intención y modo: Camino a la perfección, una de sus obras mayores, es una guía de espiritualidad dirigida para aconsejar a las monjas del monasterio de San José de Ávila, pero finalmente de gran inspiración para todos los cristianos.

En él se revela como teóloga y filósofa extrema, incluso al hablar del amor a Dios que todo lo puede y lo consigue: Verdad es que lo que ven aman y a lo que oyen se aficionan; más es a cosas que ven son estables. Luego éstos, si aman, pasan por los cuerpos y ponen los ojos en las almas y miran si hay que amar; y si no lo hay y ven algún principio o disposición para que, si cavan, hallarán oro en esta mina, si la tienen amor, no les duele el trabajo; ninguna cosa se les pone delante que de buena gana no la hiciesen por el bien de aquel alma, porque desean durar en amarla y saben muy bien que, si no tiene bienes y ama mucho a Dios, que es imposible.

Después vendría el Libro de las fundaciones y el Libro de la vida, ambos materiales autobiográficos y nacidos de la obediencia impuesta a la santa: el primero, escrito por encargo para que relatara su hazaña de reforma del Carmelo, y el segundo, como apuntes sobre su despertar espiritual donde ofrece datos personales y hace posible comprender los elementos que compusieron su vida espiritual: purgación, iluminación y unión mística. En este estilo Las moradas o el castillo interior es considerada su gran obra. La que la consagró como doctora de la Iglesia y enorme literata.

Pero Teresa también había de distraerse y, entre penitencias, fundaciones de conventos y largas caminatas, escribió versos tan hermosos y populares como: Vivo sin vivir en mí/ y tan alta vida espero,/ que muero porque no muero./ Vivo ya fuera de mí,/ después que muero de amor; /porque vivo en el señor, /que me quiso para sí:/cuando el corazón le di/ puso en él este letrero, que muero porque no muero, descritos por la santa como “coplas muy sentidas”, “no hechas de su entendimiento” y que fueron contrapartida a las “eventuales angustias diarias”.

Sí, lector querido, el trabajo poético de santa Teresa parece confundir el amor humano con el amor divino, pero no es así. Todo es espíritu, lo juro.

(Resista la tentación de usar versos como: Ya toda me entregué y di,/ y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí,/ y yo soy para mi amado para confesar una pasión y no recite vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?, porque pueden tomarle la palabra).

Santa máxima del mes de octubre —ya que murió el día 5 de 1582, a los 67 años—, evitan los biógrafos de Teresa de Jesús contar lo más perturbador de la leyenda de la santa y que mucho se calla porque mucho espanta: el éxtasis y las visiones que sufría. Pero, no importa. Ella misma las describe así:

Vi a un ángel junto a mí hacia el lado izquierdo en forma corporal... No era grande, sino pequeño, muy hermoso, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles más elevados, que parece todos se abrasan. Deben ser lo que llaman querubines... Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego.

Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. El dolor era tan fuerte que me hacía lanzar gemidos, más esta pena excesiva estaba tan sobrepasada por la dulzura que no deseaba que terminara.

El alma no se contenta ahora con nada menos que con Dios. El dolor no es corporal sino espiritual, aunque el cuerpo tiene su parte en él. Es un intercambio amoroso tan dulce el que ahora tiene lugar entre el alma y Dios, que le pido a Dios en su bondad que haga experimentarlo a cualquiera que pueda pensar que miento.

Es cierto, tales palabras de Teresa provocan suspicacia extrema. Pero otras enorme tranquilidad: seguro tuvo razón cuando dijo que si Satanás pudiera amar, dejaría de ser malvado.