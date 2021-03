No hay manera de no escribir con tinta morada en este mes. Más de 126 millones de habitantes, casi un 52% de ellos, mujeres. La población económicamente activa, es decir, todos quienes en edad laborar están empleados o en búsqueda de trabajo, está compuesta únicamente por un 40.9% de población femenil. Es decir, se observa una inserción laboral todavía no paritaria, que correspondiese a la composición demográfica del país, a pesar de los avances de la mujer en el mercado laboral. Y bien si la tasa de fecundidad en el último censo INEGI reporta en promedio 2.1 hijos por mujer en edad reproductiva, siendo un gran cambio en las últimas décadas (5.73 hijos por mujer en la década de los 70), el giro en el mercado laboral sigue siendo más lento en los datos reportados.

Sin contar el cambio en la edad de decisión a la maternidad, que se ha ido atrasando y favoreciendo el nivel escolar de los padres. No tener un aumento significativo en la participación de la mujer en el mercado laboral causa una sub-utilización de la fuerza laboral, una disminución en la productividad, y un daño a nuestra sociedad en el corto y mediano plazo. Por lo que es urgente el crear políticas que nos reconozcan como personas y nos valoricen tal que tengamos el mismo piso y que, con ello, todos podamos desarrollarnos.

Las brechas salariales permanecen, el tipo de contrataciones y los efectos de la maternidad en la vida profesional de las mujeres es dispar con respecto al efecto en los hombres. Estudios, como las de mis colegas Eva Arceo, Sandra Aguilar y Elia de la Cruz, hablan sobre la penalización en el mercado laboral por decisiones sobre la maternidad. Evento que sucede, en la mayoría de los casos, no sin un compañero o contraparte que ha intervenido en dicha decisión. Sin embargo, las consecuencias no son las mismas. La reinserción laboral al decidir tener hijos es mucho más lenta para la mujer, teniendo un efecto a largo plazo sobre salarios. Esto, sin tomar en cuenta el efecto en un aumento significativo en las horas de trabajo no remunerado que las mujeres enfrentan, con mayor énfasis, al convertirse en madres.

¿Esto nos hace mártires? No. Tenemos un escenario donde es evidente que hay un trato diferenciado con respecto al sexo y al género en ámbitos donde no debiese ser determinante. Y aunaré diciendo que apoyar a los hombres puede ser un gran apoyo a las mujeres.

¿Cuántas historias hemos escuchado de mujeres que no han sido contratadas, ya no por estar embarazadas, sino por estar en edad reproductiva? Podríamos desarrollar argumentos éticos, pero soy economista, y mis explicaciones son más pragmáticas. Hacemos lo que hacemos no solo porque queremos, sino porque podemos. ¿Entonces qué genera que un reclutador, mismo una reclutadora, prioricen a un hombre a una mujer?

En términos de precios relativos, el hombre es más barato que una mujer en contratar. Si hay una decisión de maternidad, ella deberá cargar con los costos de ausencia, que no comparte el hombre. Él tendrá cinco días naturales de permiso y tendrá que regresar al trabajo, como si nada hubiese pasado. El riesgo es distinto para el contratante, quien busca minimizar costos y maximizar beneficios. Si el riesgo de contratar a un hombre o a una mujer en edad reproductiva sexualmente y muy productiva en el aspecto laboral fuese la misma, ¿cuál sería el factor de decisión de contratación sino las competencias y habilidades intrínsecas a la persona?

No es fortuito que sociedades catalogadas como las mejores donde vivir, como las escandinavas, tengan permisos de paternidad tan largos como los maternos. En particular, los permisos “parentales” son por pareja, y ellos son quienes deciden cómo repartirse los 480 días permitidos. Pero existen iniciativas en otros países, como España, donde deberían existir periodos no solo en la misma duración, sino igualmente intransferibles y obligatorios, pone en equidad de circunstancias a las mujeres y a los hombres. Nos convierte en seres humanos con posibilidad de tomar decisiones en nuestra vida familiar sin que ello genere discrepancias en las repercusiones laborales.

Ni loca ni nueva. Esta idea se ha probado, mismo en nuestro país. Cambiando precios relativos, como al dar una beca mayor a las hijas mujeres que a los hombres para ir a la escuela en los programas como “Progresa - Oportunidades”, demostraron resolver el problema de la desigualdad en la asistencia escolar según el sexo. Si todos “tenemos el mismo precio” indistinto de ser hombre o mujer, se elimina una variable que no debiese intervenir en decisiones como esta.

La equidad se pinta de morado… y de azul, de verde, de amarillo, de rosa y de la diversidad humana en la cual vivimos, existimos y debemos abrazar. Las políticas públicas para cerrar brechas no necesariamente se centran en dar concesiones a un sexo, sino en crear los incentivos necesarios para que nuestras decisiones parentales no sean un factor diferenciador entre las personas que buscan un trabajo y quieran ir por él.

Grisel Ayllón Aragón es Directora Asociada del Departamento de Economía Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.

@GriAyllon